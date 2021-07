“Cuando tus palabras no cuentan”. “Si le obligas a hacer cosas que no quiere” “Cuando le dices la nena es de la casa”. “Si verifica tu celular”. “Cuando tus palabras no cuentan”.

Estas conductas, frases o conceptos -algunas normalizadas culturalmente- pueden ser ese instante que necesita una víctima de violencia de género para decir que es “El momento del PARE” y salir de ese ciclo de abuso y maltrato físico o verbal.

“El Momento de PARE” es precisamente el lema utilizado en la campaña de medios anunciada hoy por el gobernador Pedro Pierluisi y por la presidenta del Comité PARE, Carmen Ana González Magaz, como herramienta para educar y visibilizar la violencia de género que en este año le ha cobrado la vida a siete mujeres.

El diseño, contenido y conceptualización de la campaña es, además, resultado del trabajo del Comité PARE creado como parte de la orden ejecutiva emitida en enero por el primer mandatario en respuesta al alza en incidentes de violencia machista registrado en el país y en respuesta al reclamo de diversas entidades que trabajan con las sobrevivientes.

“‘El Momento del PARE nos enseña que todos somos responsables en esta lucha, que todos tenemos que mirarnos internamente y asegurar que no somos parte del problema, y sí de la solución”, apuntó el el gobernador.

Lo diferente de esta campaña, es que no es una dirigida exclusivamente para la víctima de violencia de género, sino que es una campaña inclusiva que le habla a la víctima, pero también al agresor, a los padres y madres que están educando. “Todos somos responsables de parar la violencia de género, sin importar tu edad, raza, color, sexo, ni orientación sexual. Todos somos responsables de crear un Puerto Rico libre de violencia”, explicó González Magaz.

La campaña consiste en una serie de ilustraciones -realizada con colores tenues- en las que se pueden observar niños, parejas del mismo sexo y niños. Estas imágenes vienen acompañadas de esas frases que culturalmente se repiten e implican violencia machista.

La campaña se pautará en los medios como servicio público y ya se han unido a la iniciativa BMedia, Hello Media, GFR Media, LaX, KQ 105, Noticel, Planet Billboard, UNO Radio Group y El Vocero.

Durante la conferencia de prensa, González Magaz hizo un resumen sobre las iniciativas que han encaminado y adelantado por los pasados seis meses, entre los que destacó la realización de un inventario de datos de los 78 municipios con el propósito de comenzar un proceso de colaboración y encaminar políticas públicas.

Agregó que celebraron un simposio sobre violencia de género que impactó sobre 600 trabajadores sociales que trabajan en el gobierno, la celebración de tres vistas públicas regionales, espacio que le ha brindado la oportunidad a individuos, víctimas y organizaciones a que ofrezcan sus ideas para atender la problemática.

Mientras, esta semana comenzará la capacitación de servidores públicos en el Departamento de Familia, Salud, Seguridad Pública, y Corrección y Rehabilitación. ·En el área de seguridad pública, se implementó el Plan de Alerta Rosa.

“Ha sido de arduo trabajo, retos, dedicación, pero, sobre todo, una visión conjunta enmarcada en el respeto, diversidad, apoyo y colaboración de personas expertas de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales”, señaló la oficial de cumplimiento, Ileana Espada.

La primera fase de la campaña consiste en ejecuciones para medios impresos y digitales, redes sociales, radio, anuncios de exterior y otro material impreso para ser repartido personalmente. Más adelante, se estará trabajando en la fase dos de la campaña, la cual consistirá en ejecuciones para la televisión.

Uno de los componentes más acertados de la campaña educativa es el portal de internet www.PareLaViolencia.pr.gov, que sirve de ayuda las víctimas de violencia de género, proveyendo un caudal de información y herramientas indispensables para orientarles y guiarles en la búsqueda de servicios.

Gracias a la colaboración con el Departamento de Justicia, el portal le dará acceso a las personas al “Registro de Personas Convictas por Violencia Doméstica” y al de “Personas Convictas por Delitos Sexuales”. Una vez se ingrese al área de búsqueda, la persona podrá ingresar el nombre de una persona y verificar si ha sido convicta de uno de estos delitos. Los resultados indican bajo cuál registro se encuentra el convicto y lleva al usuario a un perfil de sus datos y una foto.

“Vamos dando pasos afirmativos para corregir estas situaciones”, concluyó González Magaz.