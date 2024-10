Comunidades de Arecibo piden al Tribunal de Apelaciones revertir permiso de expansión de Central Waste Services

Tras no recibir respuesta de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), líderes comunitarios de Arecibo recurrieron al Tribunal de Apelaciones para que se revoque la consulta de ubicación aprobada a la compañía Central Waste Services (CWS), que propone erigir una planta de desperdicios de construcción para su trituración y procesamiento en el municipio.

Una consulta de ubicación es el procedimiento ante la OGPe y algunos municipios autónomos, definido por ley, para que evalúen y decidan sobre propuestos usos de terreno que no son permitidos ministerialmente y no pueden atenderse mediante otro mecanismo.

Por ejemplo, los líderes comunitarios plantearon que, sobre la prueba testifical, el informe del oficial examinador no incluyó el número de camiones que deberán transitar por la carretera PR-683, ni el volumen de toneladas de residuos de construcción a recibirse para luego venderse.

“(El informe) no refleja fielmente los testimonios de los recurrentes y otros vecinos, incluyendo las distancias entre sus residencias y la localización del proyecto y, en particular, la máquina trituradora de cemento y otros escombros; y los problemas que las operaciones actuales de Central Waste ya causan a los residentes”, agregaron en el documento.

Tras la aprobación, la comunidad pidió una revisión de la consulta ante la División de Revisiones Administrativas de la OGPe, pero, transcurrido el período correspondiente, la dependencia no respondió, y los líderes recurrieron al Tribunal Apelativo.

Comunidad “frustrada”

Rosa Linda Ramos Medina, una las líderes que presentó el recurso, manifestó sentirse “frustrada” con el proceso ante la OGPe, que no rindió frutos y en el que la comunidad no obtuvo respuesta, pese a haber contado con peritos que presentaron los argumentos por los cuales entendían que la expansión de CWS no procede.