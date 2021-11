En San Juan un grupo de estudiantes tomó sus pruebas diagnósticas este semestre en medio de interrupciones del servicio de energía eléctrica y corriendo de un salón a salón, por los problemas de conexión a Internet. En Arecibo, un tercer grado no tuvo maestra hasta hace un par de semanas, en su primer semestre presencial desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En Yauco, los jóvenes de una escuela superior se las ingenian para cumplir con sus cursos, mientras sufren la lenta respuesta de las autoridades en la reparación de los planteles afectados por terremotos.

Lo anterior es apenas una muestra del escenario tétrico descrito por representantes de los diversos sectores de la comunidad escolar del sistema educativo público de Puerto Rico, desde docentes hasta observadores externos y estudiantes, durante el primer diálogo de la Mesa de Trabajo para la Educación, convocado por Alexandra Lúgaro, directora ejecutiva del Centro de Innovación Estratégica de la organización Foundation for Puerto Rico.

A raíz del diálogo, en el que participó una treintena de organizaciones y líderes de la comunidad escolar, se establecieron prioridades sobre las cuales urge acción para un sistema educativo efectivo. En la Mesa participaron entidades como Educamos, Únete, el Comité Timón de Educación Especial, el Instituto Nueva Escuela, el Observatorio de Educación Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ciencia PR, entre otras.

“Sin duda alguna, la infraestructura de las escuelas es una de ellas y estamos hablando no solamente de la construcción y que las escuelas sean seguras, sino también la infraestructura tecnológica y el acceso a banda ancha de las escuelas va a ser crucial”, afirmó Lúgaro en entrevista con El Nuevo Día, que estuvo presente durante el diálogo en la Mesa de Trabajo.

El reclutamiento, condiciones laborales y retención de docentes es también uno de los asuntos que son urgencia debe atender el Departamento de Educación, concluyó la Mesa, como parte de la rehabilitación del sistema educativo.

“Partiendo de los distintos testimonios, el reclutamiento de los maestros y su retención está siendo sumamente difícil. Muchísimos de los maestros y maestras que hoy tenemos en los salones de clase son personas que no estaban preparadas para ser maestros y provienen de otras profesiones. Están impartiendo cursos sin tener una preparación en pedagogía”, apuntó Lúgaro. La creación de un currículo que responda a las necesidades de los estudiantes y no ha expectativas estándares fue otro punto clave discutido en el diálogo multisectorial.

El grave escenario de infraestructura que de una forma u otra afecta planteles de todas las regiones educativas, es trágico en el sur y suroeste de Puerto Rico, las zonas más afectadas por los terremotos de enero de 2020. Yahir Rey Carabello, un estudiante de 15 años que cursa el décimo grado de la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco, narró lo que viven él y sus 1034 compañeros de escuela, luego que los terremotos dañaran uno de los edificios del plantel.

“A causa de la ineficiencia de las agencias pertinentes que desde el 2020 no han cumplido con su deber de arreglar nuestro edificio académico, el director escolar, el doctor Samuel Ferrer, optó por disminuir los días de clases presencial de cinco a solo dos por semana”, relató.

“Los días presenciales, solo se toman las clases ocupaciones, y luego que salimos, si nuestros padres no nos pueden recoger, nos dirigimos a la cancha de la escuela, la biblioteca, las aceras, bancos al aire libre o simplemente nos sentamos en el piso de los pasillos a tomar las clases académicas por medio de la plataforma Teams”, describió el joven mientras clamaba al Departamento de Educación federal y al estatal avanzar en las reparaciones de los planteles en el sur.

Durante la participación de cada sector, una constante fue el llamado urgente al uso estratégico y transparente de los fondos federales que administra Educación. Precisamente el jueves, el Departamento de Educación federal anunció la aprobación del plan presentado por Educación estatal para el uso de unos $3,000 millones en fondos asignados para el manejo de la pandemia de coronavirus, aprobación que conllevó la liberación de $990 millones a los que la agencia local no había tenido acceso. Lúgaro enfatizó que urge que las autoridades sean transparentes en el uso de los fondos.

“Una y otra vez escuchamos desde distintos sectores que los fondos, si bien es cierto que es una cantidad sin presentes la que el país recibe, no están llegando a las escuelas, no están llegando a los salones de clase, no están traduciéndose en servicios para los estudiantes, capacitación y mejores condiciones para los maestros”, señaló Lúgaro, quien fue candidata a la gobernación.

En el diálogo quedó claro el deseo de los diversos sectores de fiscalizar adecuadamente el uso del dinero y de establecer un mecanismo para dicha fiscalización. Lúgaro explicó que a raíz de las con conclusiones en torno a prioridades en la Mesa, cada sector participará en el desarrollo de posibles soluciones a los problemas discutidos, rumbo a un siguiente encuentro para discutir vías de implementación. Bajo su dirección, el Centro de Innovación Estratégica está enfocado en conectar a los distintos sectores para una agenda de trabajo común, y facilitar el desarrollo estratégico e implementación de las soluciones.

Quienes participaron en el diálogo, también le hablaron directamente a Chris Soto, asesor senior del secretario de Educación federal, Miguel Cardona, y coordinador del equipo de sustantividad para la educación en Puerto Rico. Soto, quien estuvo presente en la Mesa, aseguró que una de las prioridades es que los fondos federales lleguen a los salones de clase. “Esto es un compromiso directo del secretario (Cardona)”, afirmó.

También estuvo presente Guillermo López Díaz, subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento Educación estatal, quien sostuvo que el plan de trabajo de la agencia va dirigido a atender las necesidades apremiantes esbozadas en el diálogo. “Tenemos que seguir teniendo esperanza de que esto es posible, si no, no tendría razón estar aquí en esta Mesa”, manifestó.