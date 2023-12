José A. Córdova Medina reconoce los retos que rodean, desde hace años, al sector de la educación superior en Puerto Rico: desde los cambios demográficos que impactan directamente la cantidad de estudiantes que pueden recibir y los aumentos en costos operacionales hasta los cierres de instituciones. Sin embargo, ocho meses después de asumir la presidencia de NUC University, una de las universidades privadas más grandes en la isla, Córdova Medina sostiene que “hay mucha esperanza”.

“Uno escucha esa generalización de que los jóvenes no quieren trabajar, no quieren estudiar, y eso es totalmente incorrecto. Esa es una percepción completamente incorrecta que no sé de dónde sale, porque la realidad es que los jóvenes tienen mucha esperanza, están estudiando, se están preparando y tienen el deseo de salir adelante, de ser empresarios, que eso es bien importante para que un país progrese”, expresó.

Lleva casi dos décadas ligado al sector de la educación superior. De 2004 a 2012, fue principal oficial financiero de Edu-K Group, entidad que antes agrupaba cuatro instituciones de educación postsecundaria, entre ellas, el National University College, predecesor de NUC University. En 2012, pasó a presidir la Columbia Central University, institución que, en marzo de este año, completó su consolidación corporativa con NUC University. En esa misma fecha, asumió la presidencia de NUC.

“Ahora, estamos a la espera de la fusión institucional, que está pendiente en el Departamento de Educación federal”, indicó Córdova Medina. La agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education y la Junta de Instituciones Postsecundarias ya dieron el visto bueno a la consolidación.

En noviembre, completó las visitas a cada uno de los 20 recintos y centros de División Técnica del sistema universitario. Su prioridad es fortalecer el rol de NUC University como una institución educativa que se adapta a los tiempos y prepara a los estudiantes para las necesidades reales del mercado laboral o para crear sus propias empresas.

“El mundo de la educación ha tenido un giro donde ya no se estudia una sola vez, los cambios económicos están haciendo que nos tengamos que estar reinventando cada cierto tiempo porque las profesiones o las tecnologías cambian en pocos años”, señaló.

José Córdova Medina asumió este año la presidencia de NUC University, tras liderar por 11 años la Columbia Central University. (Suministrada)

NUC es de las pocas instituciones de educación postsecundaria en la isla cuya matrícula ha aumentado en los últimos años. Una de las claves para esto, acotó Córdova Medina, han sido las estrategias que han implantado para desarrollar sus propios programas académicos con personal interno, de forma ágil y que se ajustan a lo que necesitan las economías de Puerto Rico y Estados Unidos.

“Nosotros hemos estado trabajando en una estrategia donde, sí, tenemos una atención bien fuerte con estudiantes de ‘high school’, pero también hemos estado atendiendo mucho el mercado de ese adulto que ya estuvo en la universidad y quiere ahora pasar de un (grado) asociado a un bachillerato, o de un bachillerato a una maestría, o ese adulto que quiere cambiar de profesión”, añadió. Una de las vías para abrir sus puertas a esos estudiantes no tradicionales es mediante alianzas con agencias gubernamentales para recibir empleados que buscan readiestrarse.

Entre 2011 y 2021, se redujo en un 24% la cantidad de alumnos matriculados en instituciones postsecundarias y universidades privadas en Puerto Rico, según datos del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS, en inglés). En ese mismo período, la matrícula de NUC aumentó en un 89%, de acuerdo con la información disponible en la misma base de datos. El aumento en matrícula se dio a través de la fusión con otras instituciones: por ejemplo, la cantidad de estudiantes de NUC se duplicó de un año académico a otro, entre 2018-2019 y 2019-2020, cuando se dio la consolidación con el Instituto de Banca y Comercio (IBC), el Ponce Paramedical College y la Florida Technical College.

NUC tiene siete recintos a través de la isla, así como 13 centros de su División Técnica y nueve centros en el estado de Florida; el pasado año académico, abrieron su recinto Escorial, en Carolina. Una vez el Departamento de Educación federal dé el visto bueno final para la fusión de Columbia Central University, podrán añadir sus cuatro recintos a la lista. Esa integración le permitirá a NUC ofrecer programas nuevos y ampliarlos, como es el caso del certificado de asistente veterinario.

Para Córdova Medina, la consolidación de instituciones de educación superior representa mayores oportunidades para el estudiantado, pues amplía la cantidad de ofrecimientos académicos, y no una limitación de acceso al reducir la disponibilidad de instituciones.

“Por eso, mi visión de NUC University es mantener esa posición sólida que tenemos en Puerto Rico y crecer en el mercado de Estados Unidos. Así que mi foco como presidente es seguir fortaleciendo la presencia de NUC en Estados Unidos”, lo que harán tanto a través de educación presencial, como ampliando la oferta a distancia de su División Online, explicó.

Natural de Humacao, Córdova Medina completó un bachillerato en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico. Fue el primero en su familia en completar un grado universitario, por lo que enfatiza que conoce de primera mano cómo la educación superior es la llave para ampliar las oportunidades de un individuo.

“Yo vengo de un hogar humilde, primera generación en la universidad, así que nunca me imaginé que iba a tener un éxito profesional al nivel que lo he tenido. Con mucho esfuerzo, pude ir a la universidad, y con mucho esfuerzo y trabajo he podido alcanzar posiciones profesionales, gerenciales... ser presidente de una de las principales universidades en Puerto Rico es un logro bien especial”, expresó.

“Por eso me gusta la educación, soy un ejemplo vivo de cómo la educación te abre las puertas y te puede transformar”, añadió.