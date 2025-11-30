Opinión
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conmemoran en Arecibo el Día Mundial en Respuesta al VIH

El Centro Ararat llevará a cabo una feria con orientación y servicios gratuitos

30 de noviembre de 2025 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El público participará de un lazo humano que simbolizará la solidaridad con quienes viven con la condición y con sus familias. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Centro Ararat llevará a cabo mañana, lunes, una feria de bienestar en la plaza pública de Arecibo con motivo del “Día Mundial en Respuesta al VIH”.

En comunicado de prensa, la organización informó que la actividad iniciará con una marcha desde el Fuerte La Puntilla hasta la plaza pública.

Agregó que, durante la feria, se ofrecerán pruebas rápidas de VIH, orientación individual y recursos educativos dirigidos a todas las personas que deseen conocer más sobre prevención, tratamiento y autocuidado. Todo será libre de costo.

Mientras, el público participará de un lazo humano que simbolizará la solidaridad con quienes viven con la condición y con sus familias.

A este esfuerzo se han unido comerciantes de la zona, líderes comunitarios y agencias municipales y estatales.

El Centro Ararat destacó que este año conmemora la fecha bajo el lema: “La fuerza de la vida”, como mensaje que reconoce la esperanza y los avances científicos que han transformado por completo la experiencia de vivir con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

El doctor Iván Meléndez Rivera, fundador y principal oficial médico y de operaciones de la entidad, explicó que su objetivo es celebrar los logros de la salud pública en la prevención y tratamiento del VIH, y normalizar la importancia de hacerse la prueba y promover el autocuidado como una práctica de salud cotidiana.

“Queremos que hacerse la prueba sea tan común como ir al médico. Es prevención, es cuidado, es amor propio”, señaló el médico, en declaraciones escritas.

El galeno destacó, además, que los tratamientos disponibles permiten que las personas con VIH disfruten de una vida plena, saludable y productiva.

“El VIH ya no es lo que era antes. Hoy, gracias a los avances médicos, la información, el tratamiento y el acompañamiento cambian vidas. Esa es nuestra misión”, afirmó.

Por su parte, Jimmy Acosta Ortiz, principal oficial ejecutivo de Centro Ararat, subrayó la importancia del evento como punto de encuentro para la comunidad.

“Arecibo será el punto de encuentro para un día de salud, arte, solidaridad y vida”, expresó Acosta Ortiz, en declaraciones escritas.

Añadió que la organización busca que más personas conozcan su estatus y tomen decisiones informadas para protegerse y cuidar de los suyos.

“El VIH no define a nadie; el apoyo, el tratamiento y la comunidad sí construyen nuevas oportunidades. Esa es la verdadera fuerza de la vida”, concluyó.

