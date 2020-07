La gobernadora Wanda Vázquez Garced y representantes del gobierno y los task forces médico y económico divulgaron esta tarde, en un mensaje televisivo, detalles sobre la nueva orden ejecutiva que regulará ciertas operaciones en el país a partir de mañana y en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El nivel de positividad de las pruebas se ha mantenido en las pasadas semanas entre 6.4% y 6.8%, aunque con menos pruebas realizadas debido a la escasez de reactivos. Las hospitalizaciones han fluctuado en las 500 durante los pasados cinco días.

Con la orden ejecutiva vigente, que expira mañana, cuando se reportarán 454 casos nuevos de COVID-19, se ordenó el 16 de julio el cierre de cines, gimnasios, playas y balnearios, bares, casinos y chinchorros. También se ordenó un cierre de la mayoría de los comercios los domingos y la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 7:00 p.m.

PUBLICIDAD

A continuación, las principales disposiciones de la nueva orden ejecutiva 2020-060, vigente hasta el 15 de agosto:

1. El toque de queda se mantiene de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. con las restricciones de cierre de negocios los domingos. En cuanto a los restaurantes los domingos tendrán sus operaciones por el modelo de servicarro o entrega. El resto de la semana, limitarán el acceso al público hasta alcanzar el 50% de la capacidad del local.

2. La prohibición a la venta de alcohol se mantiene a partir de las 7:00 p.m. de lunes a sábado y el domingo se prohíbe cualquier venta de alcohol. Igualmente se prohíbe la aglomeración de público frente a comercios.

3. Se permitirá la operación los domingos de ferreterías.

4. Se garantiza la celebración de los eventos electorales.

5. Se prohíbe la aglomeración de personas en salas de espera y no se permitirá el uso de áreas comunes en condominios y urbanizaciones y hoteles.

6. Toda cirugía electiva estará condicionada a “estándares médicos” que no precisó la gobernadora.

7. El semestre escolar comenzará de manera virtual en el sistema público y presencial, de ser posible, el 17 de septiembre.

8. Los patronos deberán comunicar al Departamento de Salud cualquier caso sospechoso o confirmado entre sus empleados.

9. Los balnearios y otros cuerpos de agua no estarán abiertos para bañistas o socialización. Tampoco se permitirá el uso de sillas y neveritas.

10. Las playas y los balnearios estarán cerradas los domingos.

11. Los alquileres a corto plazo no registrados en la Compañía de Turismo no podrán operar y están sujetos sus propietarios a penalidades. Los encargados deberán garantizar la entrada de personas no registradas como huéspedes.

PUBLICIDAD

12. Siguen proscritas las actividades deportivas competitivas y se mantiene el cierre de las discotecas, cines, salas de conciertos, teatros, casinos, barras y salones de actividades.

13. Se prohíben las visitas de familiares y amigos a centros de envejecientes y a cárceles.

14. Todo ciudadano está sujeto a ser intervenido por la Policía en caso de no cumplir con la orden ejecutiva, incluyendo el no usar mascarilla.