La presentación de signos de dengue en un paciente puede determinar el tipo de atención médica y hospitalaria que requiere, una observación crucial para salvar la vida de una persona. En busca de reforzar el conocimiento de profesionales de la salud y de los individuos, la doctora Iris Cardona , principal oficial médico del Departamento de Salud , reiteró la importancia de conocer las etapas, tipos y señales que no pueden ser ignoradas por los médicos e individuos ante la sospecha o confirmación de un contagio.

“Las pautas de tratamientos a veces cambian y por eso es importante refrescar los conocimientos, porque la acción a tiempo puede salvar vidas, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte” , anotó Cardona. “También las personas, la comunidad, tiene que saber cuándo buscar ayuda y si buscó ayuda y lo enviaron a su casa, pero no se siente bien, se siente peor, volver a buscar ayuda” , subrayó.

Aunque de forma general se hablaba de “glóbulos blancos bajitos” como la señal por excelencia en exámenes de laboratorio para determinar si se trata o no de un caso de dengue, la lista de signos es mucho más larga y, en muchos casos, peligrosa si no se atiende a tiempo. Además, los casos se dividen en tres grupos que son dengue (grupo A), dengue con signos de alerta (grupo B) y dengue severo (grupo C).