La contratación y otorgación de altos salarios a personas sin las cualificaciones y la experiencia necesaria es un fenómeno que se replica en las altas esferas del servicio público, donde, en ocasiones, se conceden exorbitantes compensaciones tomando en consideración cuán activo estuvo el solicitante en la campaña política del gobierno de turno, denunciaron líderes sindicales.

Acciones como estas incrementan la desconfianza que existe en el servicio público, lamentó Benjamín Borges, presidente de Servidores Públicos Unidos (SPU). “En las mismas agencias contratan personal por cuánto hayan trabajado en la campaña política y se le dan unos niveles de preparación y responsabilidad que no responden”, señaló.

El viernes, después que el Senado hiciera lo propio obligado por una orden judicial, la Cámara de Representantes divulgó los salarios de los empleados de este cuerpo legislativo por los pasados años. En este caso hubo remuneraciones que fluctuaban entre $12,500 y $1,500 mensuales.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, no ha hechos expresiones públicas al respecto.

Todo esto ocurre en momentos en que los salarios de los trabajadores han menguado, los convenios colectivos de los empleados públicos permanecen congelados hasta el 2021 y los pensionados viven bajo la amenaza de la reducción de su retiro.

Para Borges el problema está, principalmente, en que la cuantía de los salarios no corresponde a la experiencia, las tareas o el nivel de complejidad del cargo. “Lo que estamos viendo es que son salarios cuatro o cinco veces mayor al que cobra un empleado público que trabaja en una agencia esencial para ayudar a los más necesitados, para mantener condiciones de seguridad, para que podamos tener seguridad alimentaria”, denunció.

Las condiciones salariales de los empleados se vieron menguadas bajo la aprobación de la Ley 66 durante la administración de Alejandro García Padilla y la Ley 3 bajo la administración de Ricardo Rosselló. Borges sostuvo que es un “mal ejemplo” que los funcionarios electos no tengan el liderato que necesita el país para que se ajusten los salarios de los trabajadores a la complejidad de sus funciones, el nivel de preparación que se les requiere y los fondos disponibles para pagarlo.

“Tú tienes trabajadores con grados de maestría o con juris doctor y tienen que trabajar por $2,000 mensuales porque no hay más ofertas para ellos en las agencia”, alertó.

Dijo que la aprobación de un plan de retribución y clasificación uniforme para el servicio público encontrará escollos, en gran manera debido a que en las agencias no se respeta el principio de méritos y se otorgan altos salarios en posiciones de confianza a personas que no tienen la preparación para el puesto. “Definitivamente que de cara a las elecciones los candidatos tienen que comprometerse con sanear el servicio público. El alto nivel de desconfianza del pueblo en las instituciones del gobierno y en los funcionarios públicos electos es porque nadie se atreve a despolitizar sus administraciones y hacer las cosas bien. Lo primero que buscan es premiar a quienes le ayudaron de sus campañas”, lamentó.

“Es bien triste la situación que estamos viviendo”, añadió.

Para Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones, la información publicada demuestra un sentido de injusticia salarial con respecto a todos los trabajadores que ejercen también una función de servicio y que cuyos salarios han sido congelados bajo la justificación de la crisis fiscal, lo que, evidentemente, no tuvo mayores consecuencias en la Legislatura. “La otra interrogante que levanta es cuáles son las funciones que ejercen, qué valor tiene ese servicio que ofrece. ¿Es tan valioso que supera el servicio de un policía, de una enfermera o de un maestro? Sabemos que no es más valioso”, sostuvo Nieves

La justicia salarial, añadió, debe ser un criterio que usen los electores al momento de ejercer su derechos al voto. “Si entramos en las agencias y en las corporaciones públicas, sabemos que allí no se respeta el sistema de méritos, que empleados de confianza están recibiendo unos salarios que no le corresponden, porque a veces no depende de la preparación ni la experiencia sino del color del partido que sean, que es lo que es un criterio principal”, señaló al agregar que es un patrón que se da en los municipios.

Antonio Cabán de la Federación Central de Trabajadora (FCT) sostuvo que tenía una idea de que en la Legislatura se concedían salarios “muy jugosos” para unas personas y en un momento en el que los trabajadores solo han recibido recortes. “Es momento que el pueblo despierte, que les exija a todas estas personas saber en qué se gasta este dinero porque nosotros somos los que contribuimos para que estas personas den un servicio y no que para que tengan un salario excesivo”, señaló.

Dijo que es necesario un ajuste salarial en el servicio público o, de lo contrario, la paralización de la economía y la imposición de nuevas impuestos conllevará la desaparición de la clase media.