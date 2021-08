La Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras enmendó su demanda contra el Municipio de Mayagüez y otras compañías para incluir al alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez y al hasta hace poco vicealcalde Heriberto Acevedo Ruiz, de manera que sean responsables de resarcir a esa entidad financiera si es que hicieron representaciones falsas relacionadas a los trámites para la obtención de un préstamo hipotecario que se garantizó con el Palacio de Recreación y Deportes.

Las enmiendas a la demanda surgieron en respuesta a las alegaciones presentadas por el municipio mayagüezano en la reconvención y contestación a la demanda que fue radicada originalmente por la cooperativa en noviembre de 2020 en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por un préstamo que no se le ha pagado.

Los representantes legales del ayuntamiento sostienen que la hipoteca es nula porque se logró mediante trámites que no procedían o que fueron ilegales. Bajo ese argumento, el Municipio solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declare nula la transferencia de titularidad e hipoteca y que se cancelen sus respectivos asientos en el Registro de la Propiedad.

En la demanda enmendada, presentada el viernes, los abogados de la cooperativa Armando Jiménez Seda y Ramón Ramos Aponte señalan, al menos, tres instancias - una escritura, una resolución corporativa y un acta aclaratoria sobre la escritura de hipoteca - en las que el alcalde de Mayagüez, quien a su vez es presidente de MEDI, afirma conocer o autorizar la transferencia e hipoteca del Palacio de Recreación y Deportes.

La cooperativa le solicitó al TPI que “determine que, si MEDI y MEDI Films, por conducto de su principal oficial ejecutivo, el Alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, o cualquier otro de sus directores u oficiales hubiesen suministrado por escrito cualquier declaración o informe falsos en cuanto a cualquier materia importante relativa a la situación o negocio de esas corporaciones, estos serán solidariamente responsables de resarcir a la Cooperativa Las Piedras cualquier pérdida o daño que de ello resultare”.

La administración municipal de Mayagüez solicitó a la Administración de Terrenos que enmendará las condiciones restrictivas que tenía el Palacio, transfirió el Palacio a su empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), quien dio como garantía hipotecaria esa propiedad para un préstamo que iría a cubrir inversiones en la industria cinematográfica de su subsidiaria MEDI Films en sociedad con otras entidades del sector privado.

Todos ellos están demandados por la cooperativa en un intento de la entidad por recobrar los $5 millones, más intereses, que dio para una línea de crédito, de un préstamo de $10 millones que le aprobó.

A mediados de junio la cooperativa llegó a un acuerdo con las compañías El Ojo de Dios LLC y Film Industry Logistics and Management y sus propietarios Hipólito Avilés Vega, Thomas Commerton Olivieri, Jimmy López Torres y Elba Echevarría Díaz. Según se desprende del expediente judicial, el grupo se comprometió con la cooperativa a saldar la deuda consolidada de $5,577,083 antes de que acabe el 2021.

No obstante, ese acuerdo no incluyó al Municipio de Mayagüez, a MEDI ni a MEDI Films. La cooperativa ha reiterado que si el acuerdo de pago no se cumple solicitarán la ejecución y la venta en pública subasta del inmueble. Aunque la entidad financiera pidió al TPI el embargo preventivo del Palacio, la jueza Isabel Padilla Zapata no le dio lugar debido a la controversia aún sin resolver sobre la validez de los trámites relacionados con el traspaso y la hipoteca del Palacio.

Contrario a lo que ha dado a entender el ejecutivo municipal en dos comunicados de prensa que ha circulado su oficina de prensa, el pleito contra las entidades municipales sigue activo, precisamente porque existe esa controversia y porque la cooperativa no ha cesado en su interés de ejecutar la propiedad si no recobra la cifra millonaria que prestó. En sus comunicados, el alcalde ha expresado erróneamente que el TPI reconoció al grupo privado como “los verdaderos deudores, del financiamiento otorgado”. La jueza, por el contrario, ha sido enfática en que el acuerdo no incluye al municipio ni sus empresas.

Tan activo sigue el pleito que recientemente, el bufete Aldarondo & López Brás, que representa al ayuntamiento, pidió al TPI que desestimara la demanda de la cooperativa por prematura porque al llegar a un acuerdo con las otras partes de este caso, el vencimiento de la obligación se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021. Hasta ayer, esa moción no había sido resuelta por el Tribunal.