En la mayoría de los contagios de COVID-19 que se han reportado en Puerto Rico se desconoce o no se informa de posibles contactos de la persona infectada para que las autoridades puedan identificar y darle seguimiento a otros casos sospechosos del virus.

Así se desprende de datos del Departamento de Salud, con lo que se concluye que de 11,030 casos reportados, en 6,855 de ellos o no se pudieron identificar o no se reportaron otros posibles casos dentro de la cadena de transmisión del virus. Esto significa un 62.15% de los casos.

Datos actualizados hasta el 2 de octubre informan que 77 de los 78 municipios participan y son parte del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Según datos de este sistema, del 1 de agosto al 24 de septiembre se han confirmado 16,796 casos de COVID-19. De esos, 11,030 fueron entrevistados y 44% de ellos eran casos sintomáticos o personas con síntomas del virus. Mientras tanto, en 12% de los casos confirmados (2,066) no había dirección residencial de la persona infectado, el 5% (907) no tenían teléfono para poder comunicarse con la persona contagiada y en 3% (521) no tenían municipio identificado.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Entre las personas contagiadas, la mayoría (53.79%) presentaba dolor de cabeza, seguido de pérdida de olfato y gusto, fatiga, dolor muscular, tos, fiebre, congestión nasal, diarrea, escalofríos, dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, entre otros síntomas.

En cuanto a los brotes registrados, la mayoría han sido en la región de Arecibo, donde hay 33 brotes abiertos y se han cerrado otros seis. También han habido en la región de Bayamón (21 cerrados y ocho abiertos), Caguas (seis cerrados y 22 abiertos), Fajardo (cuatro cerrados y tres abiertos), Mayaguez y Aguadilla (dos cerrados y siete abiertos), Metropolitana (ocho cerrados y 19 abiertos) y Ponce (dos cerrados y 13 abiertos). Mientras, según datos de Salud, la mayoría de los brotes (35) han sido de origen familiar, seguido de laboral (seis), viajero (uno) y en escenarios mixtos (siete). De los casos familiares se identificaron 118 casos asociados y 69 positivos. Mientras, de los laborales se identificaron 23 asociados y 14 positivos.

Mientras, entre el 12 de septiembre y el 2 de octubre se confirmaron 4,166 casos y se trabajaron 154 brotes. De estos, 105 permanecen abiertos, con 1,213 personas asociadas y 535 casos identificados. Entre los 49 brotes cerrados se lograron identificar 181 contactos y se confirmaron 95. Según datos de Salud, 41 municipios reportaron un brote o más.