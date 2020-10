El Departamento de Salud reportó hoy, viernes, ocho nuevas muertes por COVID-19, todas confirmadas, que elevaron el total de fallecimientos a 673.

Tras este nuevo informe, el desglose de muertes es de 500 confirmadas y 173 probables. “Es importante recordar que cualquier muerte registrada luego de emitido el reporte, se verá reflejada en informes posteriores”, reza un comunicado de la agencia.

“El cambio en el número de fallecimientos no debe interpretarse como que éstos hayan ocurrido en las últimas 24 horas. De igual forma, es importante señalar que el reporte de decesos puede variar, en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que podría tomar varios días”, añade el documento.

Muertes nuevas confirmadas:

PUBLICIDAD

Mujer de 81 años de la región de Bayamón

Hombre de 59 años de la región Metro

Mujer de 86 años de la región Metro

Hombre de 71 años de la región de Bayamón

Hombre de 70 años de la región de Bayamón

Hombre de 61 años de la región de Arecibo

Hombre de 78 años de la región de Bayamón

Mujer de 85 años de la región de Bayamón

Además, la agencia informó 327 nuevos casos confirmados y 340 probables, ambos con resultados cuyas muestras se tomaron entre el 16 al 29 de septiembre.

Los totales para los casos confirmados y probables se elevaron a 24,505 y 25,242, respectivamente.

No obstante, el total de casos confirmados fue ajustado tras restar un caso duplicado y sumar tres casos que no se habían informado y cuyas muestras se tomaron el 3, 9 y 14 de septiembre. Mientras, el total de los casos probables también fue ajustado al restar 49 casos que tuvieron una prueba molecular positiva, además se restó un caso y se sumaron 61 casos que no se habían informado y cuyas muestras se tomaron entre el 7 de agosto al 15 de septiembre.

“Los ajustes en totales se realizan como parte de un esfuerzo del Departamento de Salud, entidades y laboratorios clínicos, para asegurar que toda muestra realizada para COVID-19 sea registrada en el Bio Portal, independientemente de la fecha en que se tomó la misma”, justificó Salud.

De otra parte, la cifra de pacientes hospitalizados por el virus subió a 339, unos 23 pacientes menos que ayer. De los 339 hospitalizados, 58 permanecen recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos y 37 están conectados a un respirador artificial. Además, un menor permanece en intensivo y conectado a un respirador artificial. Hasta hoy los hospitales cuentan con 194 camas de intensivo y 812 respiradores artificiales disponibles para adultos.

Salud definió como muerte probable aquel deceso de un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 mediante una prueba serológica (no diagnóstica) o que su médico registró la muerte mediante criterio clínico al evaluar los síntomas. Mientras que las muertes confirmadas suponen personas que dieron positivo a una prueba molecular (diagnóstica).

PUBLICIDAD

De igual manera, el término de caso positivo confirmado hace referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba molecular. Asimismo, el caso probable se refiere a aquel resultado positivo a la enfermedad que se obtuvo mediante prueba serológica.

Casos positivos confirmados

El total de 24,505 casos positivos confirmados corresponde a 13,157 mujeres y 11,348 a hombres.

El grupo de pacientes entre los 20 y 29 años domina con el mayor número de contagios (4,279), seguido del de 40 a 49 años (4,211) y el de 30 a 39 años (4,118).

La región metropolitana es la que más casos positivos confirmados registra con un total de 8,782, seguida de la región de Bayamón (5,609) y Caguas (3,092). No obstante, tiene 281 casos confirmados para los que no ha podido identificar la región.

San Juan permanece como el municipio con más contagios confirmados con 4,811 casos, seguido de Bayamón (2,130), Carolina (1,795) y Guaynabo (984). Salud todavía no tiene disponible el municipio de 288 casos confirmados.

Casos positivos probables

El total de 25,242 casos positivos probables se divide entre 14,075 que corresponden a mujeres y 11,167 a hombres.

En esta categoría el grupo de pacientes entre 20 y 29 años también registra el mayor número de infectados probables con 4,167, seguido del grupo de 40 a 49 años con 4,119 y el de 50 a 59 años con 4,055.

La región metropolitana domina las estadísticas con 6,289 infectados probables, seguido de la región de Bayamón (5,658) y la de Caguas (3,128). No obstante, tiene 251 casos probables para los que no ha podido identificar la región.

San Juan también es el mayor municipio con casos probables (3,238), seguido de Bayamón (1,796) y Carolina (1,195). La agencia no tiene disponible el pueblo de 251 casos probables.