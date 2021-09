Al finalizar el mes de agosto, el 83.3% de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estaban vacunados contra el COVID-19, mientras que el 84.3% de los empleados habían sido inoculados contra el coronavirus, cumpliendo así con las directrices internas y del gobierno para manejar la pandemia.

No obstante, las cifras varían sustancialmente entre recintos y unidades, particularmente en el renglón estudiantil.

Datos provistos por la Administración Central del sistema universitario evidencian que el porcentaje de alumnos vacunados varía desde un 99.8% en el recinto de Cayey, gasta un 24.2% en el recinto de Aguadilla.

Después de Cayey, el recinto con la tasa de vacunación más alta es Ponce, con 98.1%. Le siguen Mayagüez, con 97.8%, Utuado, con 93.4%, y Río Piedras, con el 92.7% de su matrícula vacunada. El Recinto de Ciencias Médicas tiene el 91.6% de sus estudiantes vacunado y Humacao llega al 90.1% en su tasa de vacunación.

El segundo recinto con el porcentaje más bajo de estudiantes vacunados hasta el 30 de agosto es Carolina, con 63.6%. No obstante, el nuevo periodo lectivo en este recinto comienza el 7 de septiembre, a diferencia de los otros recintos que ya arrancaron el semestre. En orden ascendente, le siguen el recinto de Bayamón, con 76.2% de estudiantes vacunados, y Arecibo, con un 88.7%.

Entre los recintos con las tasas de vacunación más altas cabe destacara a Cayey y Mayagüez, que, al igual que la unidad de Arecibo, anunciaron que darían bajas administrativas -que implica sacar a los estudiantes de los cursos para los cuales están matriculados- a los universitarios que no entregaran evidencia de estar vacunados o que no entreguen los documentos que certifiquen que no se pueden vacunar por contraindicaciones médicas o consideraciones religiosas.

Mediante la Certificación 2-2021-2022, la Junta de Gobierno de la UPR ordenó “la vacunación compulsoria para nuestros estudiantes y empleados docentes y no docentes, como primera línea de defensa ante el virus”.

A tenor con la orden administrativa del Departamento de Salud que requiere la vacunación de estudiantes y empleados de centros educativos, la UPR solo exime del requisito a individuos que certifiquen alguna contraindicación médica a la vacuna o que no puedan inocularse por consideraciones religiosas, indistintamente si toman cursos presenciales o a distancia.

Ponce es el segundo recinto con el porcentaje más alto de vacunación entre los estudiantes, pero tiene el porcentaje más bajo entre empleados, pues solo el 63.4% de los trabajadores está vacunado.

La segunda unidad de la UPR con menos empleados vacunados es la Administración Central, con el 67.7% de los trabajadores inoculados. Le siguen, en orden ascendente, Mayagüez (78.9%), Aguadilla (80.3%), Río Piedras (83.2%), Arecibo (83.9%), Ciencias Médicas (85.8%), Carolina (89.3%) y Humacao (89.5%).

Solo los recintos de Bayamón, Cayey y Utuado superan el 90% de empleados vacunados, con 98.8%, 98.1% y 93.1%, respectivamente.