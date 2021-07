Las manifestaciones que ocuparon las calles de Cuba el pasado domingo exigiendo al gobierno mejoras en el manejo de la crisis del COVID-19 y reclamando cambios continuarán y provocarán una segunda oleada que finalmente traerá la libertad que ha reclamado el pueblo, sostuvo hoy el licenciado Guillermo Toledo del grupo Cubanos Unidos.

“Esta ola que aconteció en Cuba de protestas va a continuar y la segunda ola va a ser mucho mayor... el pueblo despertó, el pueblo manifestó que no tiene miedo y lo demostró en la calle”, dijo.

“La base de todo no es la comida. No salieron a pedir medicina, no salieron a pedir comida, salieron a pedir libertad porque ellos saben y están conscientes que la libertad es la base para que consigan todo lo demás”, sostuvo Toledo.

Decenas de cubanos residentes en Puerto Rico se manifestaron hoy frente a las escalinatas del Capitolio en solidaridad con sus compatriotas en la mayor de las Antillas. Junto a ellos hubo puertorriqueños, venezolanos y colombianos. También dijeron presente varias figuras de la política, como el alcalde de San Juan, Miguel Romero; y el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte.

/ Decenas de cubanos residentes en Puerto Rico se manifestaron hoy frente a las escalinatas del Capitolio en solidaridad con sus compatriotas que salieron a manifestarse. (Alejandro Granadillo)

Junto a ellos hubo puertorriqueños, venezolanos y colombianos. (Alejandro Granadillo)

“Cuba está en la calle, nosotros también”, “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida” y “Cuba necesita ayuda” fueron algunos de los mensajes que llevaron los manifestantes a través de pancartas y consignas. (Alejandro Granadillo)

“Cuba está en la calle, nosotros también”, “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida” y “Cuba necesita ayuda” fueron algunos de los mensajes que llevaron los manifestantes a través de pancartas y consignas. “Es, precisamente, la generación que nació dentro del régimen, que se crió dentro del régimen, que fue adoctrinada por el régimen la que salió a la calle a pedir libertad”, puntualizó Toledo.

Toledo dijo que -además de las manifestaciones- la comunidad cubana en la isla trabaja en esfuerzos para ver cómo pueden hacerle llegar ayuda a los que permanecen en la vecina isla. “No podemos estar impasibles”, expuso.

Entre los manifestantes estaba también Julier García, un enfermero radicado en la isla desde enero que envió una carta a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos solicitando su intervención.

“Queremos que las iglesias sean abiertas, que reciban a los heridos, que le ofrezcan agua fresca, alimentos, cuidados, queremos que las iglesias suenen las campanas para que le digan al pueblo de Cuba que el Espíritu Santo está con ellos”, afirmó García.

Claudia Mansito -una doctora cubana que reside en la isla hace cinco años- sostuvo que el pueblo cubano perdió el miedo. “Todos estamos orgullosos de gritar patria y vida”, dijo al agregar que en su país natal se reprime la iglesia.

Por su parte, César Méndez de la Coalición Pro Derecho e Igualdad, dijo que su presencia era en solidaridad con los cubanos y con los vecinos de otros países de Latinoamérica que sufren de la “opresión”. “Que ese germen del comunismo sea extirpado de toda América Latina...”, señaló.

El profesor Luis Perichi, venezolano, se expresó en contra del bloqueo “que el Partido Comunista de Cuba le impone a los cubanos”. “Sesenta y dos años han tenido de oportunidad por traer el paraíso comunista, por traer la mentira y lo que han logrado es miseria y esclavitud”, afirmó.

Al igual que otras personas, sostuvo que el pueblo anhela la libertad. “Esto comenzó, no por la crisis de alimentos o por la crisis de medicina, esto comenzó por una crisis cultural y política de los artistas cubanos que lanzaron al mundo su consigna: patria y vida”, señaló Perichi.