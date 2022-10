“Yo vivo en Villa Calma, y perdí todo en mi casa por la inundación. Tengo una señora encamada, se mojó la cama bariátrica y todo, y estoy en esta cosa. A veces, piden mucha información que uno no se acuerda: que si uno vino a través de una comadrona, si nació en un hospital, si le cortaron el ombligo… todas esas preguntas bobas las hacen”.

Con esas palabras cargadas de ironía, don Carlos Marrero Maldonado, de 82 años y residente de Toa Baja, describió la parte inicial del proceso en que se han embarcado cientos de miles de puertorriqueños que sufrieron daños en sus hogares como consecuencia del huracán Fiona hace dos semanas, y que a través de una solicitud al Programa de Individuos y Familias (IHP, en inglés) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) mantienen la esperanza de recibir una ayuda económica que les permita compensar –aunque sea parcialmente– las pérdidas materiales.

Don Carlos relató que hace cinco años, luego del azote del huracán María, solicitó al mismo programa de FEMA, pero tras concluir que no era elegible, el gobierno federal le ofreció, en su lugar, un préstamo de $80,000 para atender los daños en su casa del barrio Villa Calma, donde reside hace más de cuatro décadas.

“Yo les dije, yo lo acepto, pero con una condición: si yo muero, queda saldo. Y me dijeron que no”, contó en su tono pausado don Carlos, mientras hacía la fila en el centro comunal del barrio Ingenio de Toa Baja, a donde la organización Ayuda Legal llevó su brigada de abogadas y personal de apoyo para asistir a damnificados en el trámite de llenar su solicitud.

Idamis de Jesús, especialista de ayuda individual de FEMA, precisó que el IHP, en síntesis, cuenta con dos componentes para atender a las personas que enfrentan daños a raíz de un desastre natural: la asistencia crítica, que en esta ocasión asciende a un tope de $700, y las iniciativas de vivienda, que pueden incluir pagos de renta en un hogar temporero y una subvención financiera para la reparación o reemplazo de la residencia primaria. Hasta el jueves, FEMA había recibido 733,792 “solicitudes válidas” en su sistema.

El gobernador Pedro Pierluisi, junto a personal de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, ha visitado los pueblos más afectados por Fiona. (Miguel Rodríguez López)

La asistencia crítica, dijo De Jesús, solo se concede a personas o familias que hayan sido desplazadas de su hogar debido al evento natural o que requieran relocalizarse con carácter de urgencia debido a la magnitud de los daños. Para FEMA, el estándar para subvencionar una reubicación luego de un desastre requiere concluir que la vivienda primaria no es segura, salubre o funcional.

De Jesús explicó que FEMA, como parte del proceso de elegibilidad, inspecciona las viviendas para determinar el alcance de los daños, criterio que ayuda a definir si la familia es elegible a recibir asistencia y el monto que aportaría el gobierno federal. El momento en que se realiza la inspección depende del trámite de las reclamaciones que el residente presente a su seguro privado, toda vez que la potencial subvención de FEMA se reduce con cada centavo que la familia reciba de su reclamación. En esos casos, FEMA aguarda a que la familia y la aseguradora acuerden el alcance de la reclamación para proceder con la inspección y la asistencia financiera suplementaria, pero si la vivienda no está asegurada, la entidad federal puede realizar la inspección de manera más expedita.

La subvención que FEMA otorgue a las familias cuyos hogares requieran reparaciones mayores o reemplazo tiene un tope que, para esta emergencia, está fijado en $37,900. Gracias a la Ley de Reforma a la Recuperación de Desastres de 2018, las familias también pueden cualificar para ayuda adicional por esa misma cantidad para compensar por pérdidas o necesidades no relacionadas con la infraestructura del hogar, como lo serían gastos por cuido de niños, servicios médicos o funerarios, daños a vehículos o mudanzas.

La asistencia para renta, un beneficio que puede extenderse por un máximo de 18 meses, es adicional a las demás subvenciones, indicó De Jesús.

Persisten problemas de acceso

La directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau, reconoció que el proceso de solicitud puede generar confusión debido a la multiplicidad de escenarios que se consideran y lo que, a su juicio, ha sido un esfuerzo mínimo de orientación por parte de autoridades federales y estatales. La abogada indicó que, por ejemplo, algunos damnificados obvian incluir información en el formulario de FEMA porque piensan que la solicitud de la asistencia crítica de $700 y el resto de las ayudas se tramitan de forma separada.

Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal, resaltó que “estamos viendo refugios, que sabemos que es una asistencia temporera y no es suficiente”. (Carlos Giusti/Staff)

“Es un problema de información y educación sobre cuál es la información certera que la gente necesita para recibir la ayuda a la que tienen derecho. Además, como FEMA no ha establecido todavía los centros de desastre en las comunidades, la (opción que la) gente tiene es llenarlo por internet cuando pocos tienen acceso o llenarlo por teléfono, que la espera está en 300 minutos”, denunció Godreau.

La licenciada celebró que gracias a los esfuerzos de Ayuda Legal, y contrario a lo que ocurrió luego del huracán María, FEMA ajustó sus requerimientos para que las familias afectadas puedan evidenciar su titularidad de una vivienda de múltiples maneras, incluyendo mediante una autodeclaración, pero sostuvo que el trámite de las solicitudes continúa siendo excesivamente “oneroso”.

“Creemos que, cuando hay un desastre mayor, las personas deberían tener derecho a recibir de manera automática esa asistencia crítica, que ahora son los $700, en vez de que ocurra lo que está pasando ahora, una desinformación y un proceso oneroso y confuso”, planteó Godreau, al señalar que Ayuda Legal, en menos de dos semanas, había asistido a más de 250 personas a cumplimentar el formulario.

FEMA, al cierre de esta edición, no había precisado cuántas solicitudes de asistencia individual había recibido, pero ya había establecido centros de ayuda en los pueblos de Caguas, Mayagüez, Vega Baja y Cayey, iniciativa que continuaría aumentando a solicitud de los alcaldes, dijo De Jesús.

Con relación a la evidencia de titularidad, la especialista en ayuda individual mencionó que FEMA acepta distintos documentos, como los generados en agencias públicas, municipios, tribunales, títulos de vehículos y datos de desastres anteriores, siempre y cuando no haya información “contradictoria en el expediente”.

El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, recalcó que, en el contexto de la emergencia, los programas que administran agencias estatales o entidades sin fines de lucro continúan vigentes, como los vales de Sección 8, el Programa de Vivienda Pública o Rapid Rehousing, del Departamento de la Familia.

“Posteriormente, entran los programas permanentes a través de distintas fuentes de fondos, como el programa HOME, que hace reparaciones de vivienda, y el programa CDBG regular, CDBG-DR (Recuperación de Desastres) o CDBG-Mitigación”, dijo Rodríguez.

Godreau, sin embargo, sostuvo que los programas vigentes de vivienda subsidiada requieren mayor divulgación gubernamental.

“Efectivo sería que el secretario de la Vivienda tuviera un programa sobre la asistencia de renta, o información disponible de cómo solicitar Sección 8 de emergencia o poder pedir vivienda pública de emergencia para la gente que literalmente no tiene un techo donde dormir. Estamos viendo refugios, que sabemos que es una asistencia temporera y no es suficiente”, dijo la abogada.

Godreau, De Jesús y Rodríguez recalcaron que haber recibido asistencia federal debido a eventos naturales previos no es un impedimento para que damnificados cualifiquen a los programas que se implementen a partir de Fiona, y que recibir la ayuda individual de FEMA tampoco deberá impedir que las familias participen de los programas que se activen o legislen más adelante en la recuperación. Rodríguez sí reconoció que, dependiendo del uso que se brinde a la asistencia provista por FEMA, pudiera haber instancias en las que se reduzca la ayuda federal que se otorgue en el futuro.

De Jesús, en tanto, subrayó que FEMA estará atenta a los municipios que fueron declarados zonas de desastre luego de las intensas vaguadas de febrero, donde muchos hogares pudieron haber recibido un segundo impacto mayor con Fiona.

“Si hubo propiedad destruida y la persona no ha construido, se entiende ahí que pudiese ser inelegible porque realmente no había una estructura. De esos casos estamos muy pendientes. Si a la persona se le dio $10,000 para reparar la estructura e hizo las reparaciones, pero sufrió daños adicionales, ahí no habría un impacto directo”, expresó de Jesús.

La especialista agregó que los casos que se determinen inelegibles suelen ser referidos al Small Business Administration (SBA, en inglés), entidad que puede emitir préstamos a favor del participante o, en ocasiones, devolver la solicitud a FEMA si considera que hubo un error en la información presentada inicialmente. Godreau, por su parte, puntualizó que los solicitantes que sean referidos al SBA no están en la obligación de aceptar el préstamo.