Durante casi 100 años, incontables niñas huérfanas, maltratadas o abandonadas por sus familias han encontrado nuevas oportunidades de vida en el Hogar Colegio La Milagrosa, que desde 1926 opera, en Arecibo, la congregación Hijas de la Caridad. Una nueva ley del gobierno de Estados Unidos que el Departamento de la Familia (DF) está a punto de poner en marcha en Puerto Rico seguramente obligará a su cierre en las próximas semanas.

“Queremos que quede claro que, si el hogar cierra, no es por ninguna querella en nuestra contra ni porque haya habido ninguna malversación, sino por la aplicación de esta ley”, dijo Sor Claribel Camacho, de las hermanas de las Hijas de la Caridad, cuyo hogar tiene a su cuidado, en este momento, ocho niñas entre los 7 y 16 años, de las que en la actualidad ni siquiera sabe si podrán volver a sus instalaciones después de las vacaciones de verano.

A la ley en cuestión, se le define como “Family First”. Fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos y firmada por el entonces presidente Donald Trump, en 2018. Tras una prórroga que solicitaron Puerto Rico y otras jurisdicciones en el 2019, entra en vigor en octubre próximo.

A grandes rasgos, condiciona la asignación de fondos federales a que las agencias de protección de menores de los estados y jurisdicciones federales cambien los modelos de intervención en situación de maltrato para que se enfatice más en la reunificación familiar y menos en la remoción de menores de sus entornos.

Como parte de esta estrategia, prohíbe la ubicación de menores removidos de sus familias en instituciones residenciales de más de seis niños y niñas –como el Hogar Colegio La Milagrosa, que tiene capacidad hasta para 21– y pide que sean colocados en hogares sustitutos licenciados.

Para que instituciones residenciales puedan seguir recibiendo niños y niñas, deben obtener una licencia que les faculte a dar servicios médicos o psicológicos, siquiátricos, terapéuticos o de abuso de sustancias a los menores bajo su cargo, pero solo para atender los que califiquen para ese tipo específico de servicios.

Expertos en el área de atención a menores entienden que la ley tiene propósitos nobles, al poner más énfasis en la reunificación familiar y menos en la remoción de menores, que es una estrategia drástica a la que múltiples jurisdicciones recurren a menudo ligeramente.

Pero destacaron también que su implantación ha sido atropellada en Puerto Rico. A dos meses de la entrada en vigor de la ley, ninguna de las 42 instituciones residenciales en la isla ha completado los requisitos de licenciamiento, reconoció Glenda Gerena, titular de la Administración de Familias y Niños (Adfan), la dependencia del DF a cargo del Programa de Protección de Menores.

De las 42 instituciones, 37, dijo Gerena, están en trámites de licenciarse, mientras Adfan y el DF están “en conversaciones” con el gobierno federal para determinar cuánto tiempo se les va a permitir operar sin la licencia que necesitarán a partir del 1 de octubre. “Todo se ha atrasado por la pandemia”, dijo Gerena, quien destacó que el DF lleva a cabo este proceso con la ayuda de personal de la Universidad Carlos Albizu, ubicada en San Juan.

La agencia tiene a su cargo, en este momento, a 2,485 menores, de los cuales 1,479 están en plan de reunificación con sus familias. El resto, 1,006, están disponibles para adopción. Aparte de las 42 instituciones residenciales, el DF licencia 90 hogares sustitutos, que son residencias particulares de personas que, por un estipendio mensual, albergan en sus casas por determinado a tiempo a menores removidos de sus familias.

En este momento, si el DF no pudiera contar con ninguna de las instituciones residenciales, tendría que ubicar a 27 menores por hogar sustituto, muy por encima del límite de seis impuesto por el gobierno federal.

A Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico, quien es uno de los que cree que la ley “Family First” tiene buenas intenciones, no le sorprende saber que no hay suficientes hogares sustitutos en este momento.

“En Puerto Rico, no hay suficientes hogares sustitutos. Me preocupa también que no tienen una regulación rigurosa. Ciertamente, (a los hogares sustitutos) se les somete a una regulación menos rigurosa que a las instituciones residenciales”, dijo Santana.

Ese es el caso del Hogar Colegio La Milagrosa, cuyo personal está consternado por la posibilidad de no poder volver a atender niñas maltratadas, como ha sido el caso por 95 años, o incluso no volver a ver las que tiene ahora mismo, que incluye una adolescente de 16 años que comienza el undécimo grado en el colegio católico que también maneja la congregación.

En ese colegio estudian, en las mismas condiciones que sus compañeras, las niñas que son acogidas en La Milagrosa.

“Nosotros no sabemos qué va a pasar con las niñas que no tienen plan de reunificación con sus familias y que ya están grandecitas. Son niñas que vienen con el trauma del maltrato y que, lamentablemente, no las quiere nadie”, dijo Maite Rolón, presidenta de la Junta de Directores del Hogar Colegio La Milagrosa.

Gerena dijo que han estado tratando de buscar una solución para La Milagrosa, pero enfatizó en que, si ubica menores en instituciones sin la licencia exigida por Estados Unidos, no podría recibir fondos federales para costear el servicio.

Cuando esta institución empezó a operar, no había DF y ni siquiera Estado Libre Asociado (ELA). Atiende niñas por contrato con el DF hace solo 19 años. Pero, en este momento, ningún niño desamparado en la isla está desvinculado del DF y, por lo tanto, cuando entre en vigor la nueva ley se va a quedar sin clientela y va a tener que cerrar el Hogar, aunque el colegio seguirá operando con su estudiantado regular.

Pero incluso, más que el cierre, a Sor Claribel le preocupa lo que pueda pasar con la mayor de las ocho niñas de las que está a cargo, la de 16 años, quien lleva seis años en la institución.

“Esa niña llegó con todo el trauma de la separación, con la rebeldía, con sus dos hermanitas. Poco a poco, se ha ido integrando. Es una chica súper alegre, bailadora, estudiosa, encantadora. La queremos muchísimo”, dijo Sor Claribel.

El padre de la adolescente falleció. La madre perdió permanentemente su custodia, lo cual significa que no tiene posibilidades de recuperarla. Pero la menor, que está en el cuadro de honor de La Milagrosa, tiene planes de continuar estudios universitarios para promover ella misma esa reunificación.

“Tiene sueños de volver con su mamá cuando ya sea adulta”, manifestó la monja.