Carlos “Charlie” Delgado Altieri se presentó esta noche de manera oficial como el candidato electo a la gobernación en las primarias del Partido Popular Democrático (PPD), al tiempo que apuntó hacia la unión y la victoria de esa colectividad en las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Contento, muy feliz, agradecido primero que nada de Dios y de toda esta gente buena que nos ha dado su apoyo”, afirmó Delgado Altieri a El Nuevo Día y Primera Hora, en sus primeras expresiones tras su victoria.

Con un 65% de los colegios escrutados, Delgado Altieri acumulaba 95,998 votos, más de un 63%. Sus contrincantes en la primaria, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto y el senador Eduardo Bhatia reconocieron más temprano la victoria del alcalde de Isabela. Dado que aún faltaban votos por escrutar, la CEE no ha oficializado los resultados.

“Estoy confiado en que vamos a trabajar juntos, unidos, en un solo propósito. Yo llamé a Eduardo Bhatia, hablé con él, está disponible para trabajar por Puerto Rico y por este partido. Llamé a Carmen Yulín, no la conseguí, pero voy a insistir para poder dialogar y que juntos sigamos echando pa’ lante”, sostuvo.

Carlos "Charlie" Delgado Altieri se abrazó efusivamente con varias personas que estaban presentes en su comité de campaña.

Delgado Altieri ahora se enfrentará al abogado y ex comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia y el resto de los candidatos en las elecciones generales pautadas para el 3 de noviembre.

“Estoy contento y muy feliz. Agradecido de todas estas personas buenas que me dieron su voto”, dijo Delgado Altieri al llegar a su comité. (Xavier J. Araújo Berríos)

Mientras Charlie Delgado se expresaba, en el Partido Popular Democrático lo escuchaban con atención, incluyendo a Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente por dicho partido. (Xavier J. Araújo Berríos)

Delgado Altieri venció a sus contrincantes, Eduardo Bhatia Gautier, y Carmen Yulín Cruz Soto. (Xavier J. Araújo Berríos)

"A todos los populares que me dieron su voto, les doy mi agradecimiento y les dijo que no les voy a fallar”, dijo Delgado Altieri. (Xavier J. Araújo Berríos)

“Estoy contento y muy feliz. Agradecido de todas estas personas buenas que me dieron su voto”, indicó Delgado Altieri. (Xavier J. Araújo Berríos)

Desde la izquierda, Aníbal José Torres, Delgado Altieri y Aníbal Acevedo Vilá. (Xavier Araújo)

A preguntas de este medio sobre la responsabilidad de ambas administraciones, del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP), sobre la situación actual del país, y sobre señalamientos de corrupción que también ha enfrentado su colectividad en el pasado, Delgado Altieri aseguró que “somos bien diferentes”.

“Ha sido un cuatrienio donde el PNP se le olvidó que son gobierno y se creen que el gobierno es parte de su partido y han destrozado instituciones del país y le han restado credibilidad a esas instituciones y las han masacrado”, expresó, utilizando como ejemplo al Departamento de Justicia y a la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente.

Sobre situaciones de alegada corrupción, Delgado Altieri reconoció que “el partido ha tenido sus manzanas, pero el Partido Popular ha actuado, y cuando hemos sido gobierno contra esa persona se actúa y se encausa, a diferencia del PNP que hace todo lo contrario, busca cómo proteger cuando se ha violentado ley o reglamento o hay acto de corrupción y esa es la gran diferencia”.

Asimismo, el candidato electo a la gobernación aseguró que, de llegar a La Fortaleza como gobernador, encaminaría las investigaciones necesarios sobre violaciones de ley o actos de corrupción, que describió como “un cáncer que le está haciendo grave daño a Puerto Rico”.

“Que se sepa que no voy a tolerar a nadie, ningún acto de corrupción en contra del pueblo. En mi gobierno se acabaron los peajes políticos donde para recibir ayuda y servicio público hay que pagar al contable”, manifestó, añadiendo que “hay mucho que investigar” sobre la actual administración del PNP.

“Todo aquello, venga de donde venga, que implique actos de corrupción o contrario a la ley o reglamentaciones hay que investigarlo, y los actos que haya cometido la hoy gobernadora (Wanda Vázquez) que estén contrarios a la ley serán investigados también”, aseguró.

"Me parece que en este proceso de campaña vamos a estar, no como ocurrió la campaña pasado (en el 2016), que no se le dio mucha atención a la señora Lúgaro, y creo que la he escuchado hablar y señalar, pero no la he escuchado hacer una sola propuesta para el país, que sea una propuesta coherente, y esto se trata de propuestas para el país, no de hacer diagnósticos ,es qué y cómo lo vamos a hacer por el país. En eso yo no he escuchado nada de la señora Lúgaro", apuntó.

Sobre el PIP, sostuvo que “siempre escuchamos el mismo discurso del Partido Independentista. Me parece que hace falta mucho más sentido de identificación con las realidades del país”.