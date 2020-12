El Departamento de Educación pudo haber pagado cerca de $18 millones de más en salarios a sus empleados entre octubre y noviembre de este año, de acuerdo con datos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El dinero corresponde a horas de trabajo que no fueron registradas en el sistema de asistencia de la agencia, pero sí fueron pagadas, explicó la directora de Reforma de Educación de la JSF, Karen Maldonado.

“Para (el período que terminó) el 31 de octubre, 18,282 empleados no registraron todas sus horas. Esos son $10.7 millones de tiempo no registrado. Son demasiadas horas no registradas, lo que puede equivaler a muchas ausencias, y el problema principal es que el Departamento no ha implementado una política de tiempo y asistencia que resulte en descuentos de nómica para ausencias injustificadas”, señaló Maldonado. Para la quincena del 15 de noviembre, 19,055 empleados no registraron todas sus horas, detalló.

Eso cambiará a partir de hoy, cuando entrarán en vigor cambios en las políticas para que los empleados de Educación que no registren su asistencia diaria a tiempo reciban descuentos en su próxima quincena.

El mes pasado, la JSF ordenó los cambios en el sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias (TAL), luego de identificar que la agencia había pagado $84.2 millones en exceso por más de una década a empleados y exempleados.

La Asociación de Maestros solicitó posponer la implementación del sistema tras cuestionamientos sobre su confiabilidad.

En una comunicación escrita firmada el 7 de diciembre por el secretario de Educación, se reconoció que el sistema TAL ha presentado problemas en los pasados meses. “Durante las últimas semanas, trabajamos con la infraestructura de servidores e implantamos una serie de mejoras que redundarán en un funcionamiento mejor y más eficiente”, lee el documento.

No obstante, la JSF defendió el uso de una plataforma de internet para que los empleados “ponchen” a distancia.

“La esperanza es resolver el problema pronto, el programa está corriendo según previsto”, señaló Maldonado. “Esto es un tema fiscal, pero también es un tema académico. Los estudiantes no pueden recibir un tiempo de calidad constante para su aprendizaje”, añadió.