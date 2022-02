Lo ideal es que un maestro de salón a tiempo parcial de Educación Especial atienda a 25 estudiantes, pero Maribel atiende a 41 alumnos de séptimo grado en una escuela en San Juan. Acompaña a sus estudiantes en dos clases, Español y Matemáticas, pero su capacidad de ofrecerles apoyo individualizado es limitada cuando tiene hasta 10 adolescentes que atender en un mismo salón.

“Hay unos que hay que puyarlos, puyarlos, si no hace nada hay que dirigirlos hasta para sacar el lápiz. ‘Vamos a ver, vamos a hacerlo, quiero verte haciéndolo, qué necesitas, busca la computadora’… Pero hay salones que tengo 10 estudiantes. ¿Cómo le doy seguimiento a 10 al mismo tiempo? ¿Para qué me voy a quedar? Me duele mucho, pero no hay manera”, expresó Maribel (nombre ficticio), una maestra con 22 años de servicio en escuela pública.

La educadora de 48 años solicitó no ser identificada, pues su plan es renunciar cuando termine este año escolar. La decisión está tomada, ya se la comunicó a la directora de su escuela y está orientándose sobre el papeleo que tendrá que completar para reclamar las aportaciones que ya ha realizado al sistema de retiro.

Su salario mensual es de unos $2,700, que con las deducciones y aportaciones al plan médico solo para ella, no su hijo, se reduce a poco más de $900 cada quincena, relató. En el pasado, obtuvo un ingreso adicional con la venta de postres, que ella misma confeccionaba hasta la 1:00 a.m. y repartía antes o después de salir de la escuela.

“Son tantas cosas y es bien triste lo que está pasando con los maestros. Yo sé lo que soy, me encanta mi profesión, me encanta estar en la escuela, me encanta estar con los nenes en el salón, pero las condiciones obligan a que uno tenga que buscar otros caminos porque siento que aquí ya no doy para más. Si me quedo, sé que no la voy a pasar bien, va a ser peor. Tengo ya que ser un poco egoísta y pensar en mí, en mi salud y en mi bienestar”, relató.

Si se queda como maestra en el sistema público, no podría pensar en el retiro hasta dentro de 15 años, cuando tenga 63 años. Para entonces, habría completado 37 años como maestra.

Ha acudido al plantel esta semana porque estuvo fuera por enfermedad la semana pasada, pero se solidariza con los colegas que se han ausentado como parte de una manifestación concertada para reclamar mejores condiciones laborales.

El Departamento de Educación precisó que 18,133 maestros se reportaron el martes a trabajar, lo que representa el 80%. El lunes, la asistencia fue de 81% de los maestros en 773 escuelas.

Para comparar, en el primer día de clases del semestre, el 24 de enero, se presentaron a las escuelas 21,945 educadores, equivalente al 92%.

“Hoy (martes) se notó más ausencia de los compañeros maestros que ayer (lunes). Está yendo en aumento el ausentismo en las escuelas. Es el descontento”, indicó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez.

El líder magisterial destacó que el “desasosiego” y la “incertidumbre” se han apoderado de los maestros tras la aprobación del Plan de Ajuste (PDA) -que congeló el plan de pensiones de los docentes-, la aprobación de un aumento mínimo de salario mediante el Plan Fiscal condicionado a métricas de asistencia, y el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a un proyecto de ley que aumentaría el salario base de los docentes de $1,750 a $2,700 mensuales.

En una misiva al Senado, la directora ejecutiva dela JSF, Natalie Jaresko, indicó que el incremento salarial propuesto supera el autorizado por el plan fiscal y no identifica fuentes de financiamiento.

“Hemos esperado tantos años para que se le haga justicia y se le dé valor verdaderamente al rol del maestro y el sitial que merece en la sociedad”, expuso Bonilla Sánchez. “Lamentablemente, el lobo llegó. Y en ese sentido, los maestros se sienten agobiados, se sienten frustrados y se sienten dolidos que, verdaderamente, lo que se trabajó se perdió. Lo que uno tenía seguro cuando inicia su carrera en una de las profesiones más dignas era la permanencia y que, después de trabajar 30 años y con 50 (años de edad), nunca se nos tocaría la el retiro. Ahora, eso cambió”, agregó.

Bonilla Sánchez señaló que, según cálculos de la entidad, hasta 4,000 educadores pudieran jubilarse este año.

Una de ellas será Norys González, quien tiene 28 años de experiencia en el sistema público y 36 años como maestra.

“Me retiro, ya ser maestro no tiene el mismo valor, no nos consideran. No hay ningún incentivo que te motive a seguir en el salón”, sostuvo.