La doctora Antonia Coello Novello -primera mujer, primera puertorriqueña y primera hispana en ocupar la posición de Cirujana General de Estados Unidos- fue galardonada hoy con la Medalla Humanitaria del Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos (USHLI).

Esta distinción, que se otorga por primera vez, llevará el nombre de la doctora Coello Novello de ahora en adelante en ceremonias futuras para destacar la labor humanitaria de otras figuras.

Natural de Fajardo, Coello fue destacada en esta ocasión por su extensa trayectoria de servicio, así como por su misión de promover la equidad y accesibilidad de cuidados de salud para toda la población, incluyendo la de su natal Puerto Rico.

“(Coello Novello) es la doctora más reconocida en esta nación y encarna lo que realmente es ser humanitario. Estamos otorgándole la primera Medalla Humanitaria, premio que llevará su nombre, porque representa la esencia de lo que es la labor humanitaria, cuidar y proteger a la gente de toda la nación”, dijo el doctor Juan Andrade, presidente del USHLI.

En declaraciones escritas, Andrade recordó como, mientras ejerció funciones como la decimocuarta Cirujana General de Estados Unidos, luchó por la accesibilidad de los servicios de salud a la mayor cantidad de personas posible. Además, dijo, creó conciencia sobre la equidad en la salud, lo que generó un gran impacto en los servicios sanitarios de toda la nación.

“La doctora Coello no ha cesado en su misión de luchar por servicios de salud para todos, aun después de que cumplió su término como Cirujano General, al día de hoy, lleva 50 años aferrada a esta misión humanitaria”, resaltó Andrade.

La premiación se llevó a cabo de manera virtual durante la 39 Conferencia Nacional de la USHLI, actividad que fue dedicada al tema del COVID-19 y contó con la participación de destacadas personalidades del campo de la salud. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas; el doctor Carlos del Río, decano Asociado de la Escuela de Medicina de Emory University; el doctor Fernando Cabanillas, profesor de la escuela de Medicina de la Universidad de Texas y del Anderson Cancer Center y el doctor José Pedraza Profesor de la escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, fueron algunos de los participantes.

Al otorgarle la Medalla Humanitaria, Andrade reconoció la labor de Coello Novello tras el paso del huracán María, siendo una de las primeras en llegar a la isla para ayudar en la coordinación de servicios de salud a personas que habían perdido todo. Además, resaltó como durante la pandemia del COVID-19 Coello Novello se ha convertido “en una voz fuerte que busca recursos para la Isla”, lo que, según dijo, la ha llevado a trasladarse con frecuencia a Puerto Rico para ayudar en la educación de la población sobre como protegerse contra el virus.

“Ya sea buscando recursos, apoyando iniciativas educativas, ayudando en hospitales o como líder en el proceso de vacunación, la doctora Coello Novello está presente. Estos son solo algunos ejemplos de su gran compromiso humanitario y por eso es un privilegio para nosotros inaugurar este premio en su honor”, manifestó Andrade.

Por su parte, la doctora Coello Novello agradeció el reconocimiento, particularmente por lo que representa la USHLI.

“Me siento profundamente honrada por este galardón que me otorga una organización que sabe lo que es luchar por los derechos de las minorías y por el acceso a la democracia. Lo que he hecho por lograr que todo el mundo, no importa su raza, tenga derechos a la salud es y será la gran misión de mi vida. Queda mucho trabajo por hacer, especialmente ante una pandemia que ha golpeado de manera implacable a los hispanos y a mi pueblo de Puerto Rico. Por ellos seguiré trabajando hasta que llegue la vacuna al barrio más distante de mi Isla o al sector más marginado en la nación”, manifestó la reconocida fajardeña, quien reside en Orlando, Florida pero se traslada con frecuencia a la isla.

Establecida en 1982, la USHLI es una organización sin fines de lucro con sede en Chicago. Su misión es promover y defender la democracia a través de la educación y el desarrollo de liderazgo, empoderando a las minorías y otros grupos privados de derechos a través del compromiso cívico, la investigación y su participación en el proceso electoral.

Durante sus labores como Cirujano General, la doctora Coello Novello atendió una variedad de asuntos de salud, como el tabaquismo, el SIDA, la dieta y la nutrición, los riesgos para la salud ambiental, la importancia de la inmunización y la prevención de enfermedades.

Mientras, como Comisionada de Salud de la ciudad de Nueva York tuvo a su cargo el manejo de desastres como el ocurrido el 11 de septiembre del 2001.

Egresada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Coello Novello posee una maestría y doctorado en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins. Además, completó su subespecialidad en nefrología pediátrica en la Universidad de Michigan y la Universidad de Georgetown.