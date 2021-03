Ante el aumento en la cantidad de viajeros que llegan a Puerto Rico, las autoridades de salud y seguridad adoptaron medidas adicionales para reforzar la implantación de la orden ejecutiva contra el COVID-19 e intentar controlar los contagios, particularmente en zonas turísticas.

El gobernador Pedro Pierluisi calificó como “buenas noticias” la llegada, a la isla, de casi 15,000 viajeros el sábado, un número récord para un solo día desde que se decretó la pandemia por el COVID-19 hace un año.

“Creo que eso es positivo (el récord). Recuerden que tampoco es que, porque algunos turistas estén incumpliendo con la orden ejecutiva, y de igual manera, llevando un comportamiento que no es el que queremos, eso debe tomarse como que no queremos turistas en Puerto Rico, no queremos que nos visiten”, expresó Pierluisi en conferencia de prensa.

El gobernador defendió mantener las fronteras abiertas y enfatizó que el alza en la cantidad de turistas tiene un impacto positivo en la economía. “Lo que sí es que le advertimos a todos que aquí hay una orden ejecutiva que hay que cumplir y que les aplica a todos por igual, sean visitantes o sean residentes”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Aunque, según datos oficiales, solo el 31% de los viajeros, en la primera mitad de marzo, presentó un resultado negativo en la prueba molecular de COVID-19 –lo que implica que el restante 69% debió cumplir cuarentena-, el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, aseguró que, en las intervenciones que hicieron sus inspectores durante el fin de semana, la gran mayoría de los turistas intervenidos demostró que cumplía con las medidas ordenadas por el gobierno y con lo que firmaron en su declaración de viajero.

Hernández relató que, el viernes pasado, unas 100 personas -incluyendo visitantes y locales- fueron abordadas en La Placita de Santurce, y todos los extranjeros intervenidos evidenciaron un resultado negativo a COVID-19. “Estaban todos en cumplimiento, incluso, a mí me sorprendió”, planteó Hernández. Sostuvo que también hay que tomar en cuenta que, el 69% que no presentó la prueba negativa, incluye residentes en Puerto Rico de regreso a la isla, quienes deben permanecer en cuarentena en sus hogares o realizarse una prueba a su arribo.

Sobre el incidente en La Perla, en el Viejo San Juan, el sábado pasado, Hernández dijo que intervinieron con unas 50 personas, de las cuales tres no estaban cumpliendo con la cuarentena, a pesar de que, a su llegada, no presentaron una prueba negativa. Contra esas tres personas, el Departamento de Justicia presentó cargos, y fueron citados para el 26, 29 y 30 de marzo. “El ambiente de La Perla es de difícil manejo, la gente corre por los callejones”, expresó.

PUBLICIDAD

La oficina bajo la supervisión de Hernández cuenta con 18 inspectores para toda la isla, 45 empleados destacados en los aeropuertos de San Juan, Aguadilla y Ponce, 12 trabajadores fijos en cada uno de los centros de vacunación de la Guardia Nacional y cuatro más que visitan todos los proveedores de vacunas contra el COVID-19 para corroborar que cumplan con las órdenes administrativas de Salud. “Del 1 de julio (de 2020) en adelante, sí ha aumentado (el número de personal), prospectivamente se nos han dado tareas adicionales”, indicó Hernández.

El ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, indicó que el alza de visitantes ha obligado a incrementar la cantidad de efectivos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Cuando empezó la pandemia y se hizo el ‘lockdown’, la cantidad de pasajeros que llegaba al aeropuerto bajó a unas cantidades que nunca se habían visto”, recordó. “Una vez ya empezado el proceso de vacunación y los precios de los boletos aéreos bajando tan dramáticamente, ha aumentado significativamente la cantidad de pasajeros, y nos ha obligado a aumentar la cantidad de efectivos allí”, apuntó.

Aunque los viajeros deben completar su declaración previo a su llegada, no todos lo hacen, lo que llevó a la Guardia Nacional a instalar estaciones con computadoras para cumplir con el requisito de entrada. En principio, había unas 25 estaciones, pero Reyes explicó que, con el aumento de los visitantes, el número de estaciones ya supera las 60.

Al mismo tiempo, la Policía ha ampliado su presencia en zonas turísticas, y en esa dirección, el comisionado Antonio López detalló un plan para reforzar la seguridad en Condado. La Uniformada informó que, desde hoy, se estableció un control y dirección de tránsito a partir de las 11:00 p.m. en tres puntos de acceso: la avenida Roberto H. Todd con calle Condado, el Puente Dos Hermanos y la avenida Ashford con calle Cervantes. Se mantendrá el acceso disponible para los empleados, huéspedes, residentes de la zona y ciudadanos exentos bajo orden ejecutiva.”Desde las 11:00 de la noche, todos los negocios deben estar cerrados y, a partir de las 12 de la medianoche, todos los ciudadanos, que no estén exentos deben estar en sus residencias o lugares de pernocta. Si no tiene una razón justificada para llegar al Condado a esa hora, intervendremos con la persona”, advirtió López.

Leysa Caro González colaboró con esta nota.