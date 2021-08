A partir de hoy y por los próximos tres días, el Departamento de Educación ofrecerá una serie de capacitaciones a los directores escolares del sistema público, dirigidos a darle las herramientas para que puedan apoyar a los maestros en su gestión de atender el rezago académico identificado en miles de estudiantes tras un año de clases a distancia.

“El tema del rezago es el tema base, el tema de importancia...pero junto con el rezago está el aspecto socioemocional, el regreso a nuestras escuelas está intrínsecamente ligado con esa transición de regresar al plantel”, señaló el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Al terminar el pasado año escolar, que se realizó mayormente a distancia debido a la pandemia de coronavirus, Educación indicó que unos 24,000 estudiantes estaban en riesgo de fracaso, una cifra mayor al promedio de años anteriores.

Hoy, los directores escolares recibieron adiestramientos en las áreas de excelencia educativa y la igualdad de acceso, ideas para lograr la recuperación académica, destrezas efectivas de liderazgo para la recuperación académica y promoviendo la excelencia, informó el titular. La actividad se realiza en el Centro de Convenciones, en San Juan.

Los profesionales están recibiendo, además, talleres para atender el aspecto socioemocional de los menores y de los maestros, ya que el semestre por comenzar no estará exento de retos debido a la pandemia del COVID-19. “Sabemos que es un reto, así que parte de los que queremos hacer es que ellos puedan tener un conocimiento mínimo, saber dónde buscar, saber qué hacer en cada una de las instancias”, afirmó Ramos.

En cuanto a los cerca de 26,000 maestros del sistema público, Ramos explicó que estos recibirán adiestramientos similares durante esa semana previa a que se integren los alumnos.

A los estudiantes, por otra parte, se les administrará durante la primera semana de clases una prueba diagnóstica que le permitirá a la agencia tener un cuadro claro de dónde está cada alumno. “El tema del rezago trasciende a lo que ha sido el año de pandemia, y los datos así lo concluyen. Obviamente, se ha acrecentado y el año de pandemia nos ha levantado bandera de lo que está ocurriendo en el sistema”, expresó el titular.

Igualmente, van a estar administrando otras pruebas alineadas a los estándares de grados cada diez semanas. “Esto nos permitirá reaccionar a tiempo con ese estudiante, con ese salón, con esa escuela, saber si el plan está dando resultado o si es necesario hacer ajustes...queremos impactar al estudiante lo más cercano posible al momento en que se presenta ese rezago”, señaló.

El secretario asociado de Asuntos Académicos, Guillermo López, explicó que el “plan para la recuperación académica”, incluye también la iniciativa “competencias esenciales” que le permitirá al maestro conocer qué áreas no puede dejar de ofrecer en el salón de clases, de acuerdo al grado impactado. “Es bien difícil que el docente pueda tocar todos los estándares en cada grado, por eso tenemos que ser bien enfáticos”, abundó.

En cuanto a la recopilación de datos de cada estudiante, López indicó que se añadirá a ese perfil las áreas de intereses de cada menor. “El sistema de cierta manera olvidaba que estaba trabajando con un ser humano y tenemos que preguntarle cuáles son sus intereses, qué temas quiere aprender, si está más enfocado en bellas artes o en la tecnología”, detalló.

“El docente no solamente va a tener una herramienta para decir cómo está académicamente, sino que va a poder alinear algunos aspectos académicos...un estudiante que no se siente bien, es un estudiante que no va a aprender bien”, sostuvo López.

Al momento, el inicio de clases presenciales está pautado para el próximo 16 de agosto, aunque el secretario interino no descartó hoy que algunas regiones puedan comenzar clases en fechas posteriores o en formato híbrido debido al repunte en casos positivos de COVID-19 que se ha reportado en el oeste y suroeste del país.