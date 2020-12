Una disminución en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en Puerto Rico mantiene optimista al Departamento de Salud, aunque tanto la agencia como el Fideicomiso de Salud Pública subrayaron este domingo que no es momento de bajar la guardia y que la baja es aún insuficiente.

“Tenemos que ser prudentes y muy cuidadosos, no hay nadie que quite que estamos en Navidad, no bajemos la guardia”, afirmó el secretario Lorenzo González Feliciano en declaraciones a El Nuevo Día, al reiterar a la ciudadanía que es indispensable mantener las medidas preventivas de cara al fin de semana de despedida del año 2020.

El número de hospitalizados por COVID-19 en la isla alcanzó una cifra récord de 657 reportados el 10 de diciembre. En las semanas siguientes, la tendencia se ha mantenido hacia una disminución, con 445 reportados hoy, domingo.

Para el director del Fideicomiso, José Rodríguez Orengo, si bien la observación es positiva, es necesario que se sostenga, por lo que será en las próximas semanas cuando realmente podrá determinarse un impacto significativo de la baja.

“Para tener un sistema (hospitalario) bastante cómodo para nuestros profesionales de la salud, deberíamos estar en 320, 325 hospitalizados por COVID-19 o menos”, explicó.

Rodríguez Orengo indicó que el promedio de hospitalizaciones durante los pasados siete días fue de 500. “Por lo menos se ve una tendencia de que está disminuyendo”, descató Rodríguez Orengo, al notar que la tendencia en la isla es totalmente contraria a la de las demás jurisdicciones de los Estados Unidos.

“Parece que como puertorriqueños hemos recibido bien el mensaje de estas navidades y que, hasta el momento, después de la segunda semana de diciembre, hemos hecho las cosas bien como sociedad”.

Por su parte, González Feliciano aseguró que, aunque Salud continúa atendiendo confidencias, “las familias, reconociendo el elemento de contagio comunitario, han sido mucho más responsables, y también el reconocimiento de la seriedad de la condición”.

El secretario adjudicó la disminución en parte al efecto de las medidas restrictivas más recientes mediante orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en vigor desde el 7 de diciembre, como el cierre de 24 horas los domingos, la ampliación del toque de queda y la Ley Seca los fines de semana.

También dijo que, a pesar de que recibió denuncias de gran cantidad de personas en los pasillos de centros comerciales en los días previos al Día de Navidad, sostuvo que el personal de seguridad mantenía controles como el uso de las mascarillas y el tránsito de los individuos en una sola dirección. “Al interior de las tiendas también están siendo bien claros en cuanto a la cantidad de personas en el espacio”, manifestó.