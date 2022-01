Aunque el comportamiento del COVID-19 en Puerto Rico ha sido incierto, con alzas y bajas en su transmisión comunitaria, desde hace unos días se observa una disminución en hospitalizaciones.

Así lo anunció ayer, miércoles, el bioestadístico Rafael Irizarry en su cuenta de Twitter, al resaltar que generalmente las muertes relacionadas con este virus tardan unos días en seguir el mismo patrón.

“Las hospitalizaciones por COVID en PR por fin dejaron de subir”, dijo Irizarry, quien comentó que la baja en hospitalizaciones coincide con una merma en contagios de adultos mayores, lo que, según dijo, se ha visto desde hace aproximadamente una semana.

En entrevista con El Nuevo Día, el profesor del Instituto de Cáncer Dana-Farber (afiliado docente de la Universidad de Harvard) explicó que el repunte actual cobró fuerza inicialmente en jóvenes de 20 a 40 años, pero afectó mayormente a adultos mayores.

PUBLICIDAD

“Las hospitalizaciones empezaron a subir dos semanas después del repunte inicial. Se infectaron los más jóvenes primero, pero siguieron contagiando a otros y eventualmente llegaron a los de más de 65. Ahí, fue que aumentaron las hospitalizaciones porque muchos de los casos en 60 años o más acaban en el hospital”, dijo.

Según su análisis, el pico de las infecciones entre los de 65 a 74 años ocurrió el 13 de enero, con 173 casos diarios por 100,000 habitantes. Actualmente, la cifra está en 150 casos al día en estas edades.

Recordó que la variante ómicron ha generado síntomas más leves que delta.

No obstante, resaltó la capacidad de transmisión del ómicron, incluso entre vacunados.

“Decir que las personas con ‘booster’ (refuerzo) no se infectan y no contagian no es real, pero el riesgo de hospitalizaciones y muertes baja considerablemente con el refuerzo”, dijo.

El infectólogo Miguel Colón dijo que también ha visto una baja en hospitalizaciones por COVID-19 desde el viernes pasado.

“Los pacientes no están llegando tan enfermos. La mayoría son de 60 años o más con solo dos vacunas, sin el refuerzo”, dijo.

Agregó que para que una persona se considere completamente vacunada contra el virus ya no se debe considerar que tenga dos dosis, sino tres, con el refuerzo. Este se administra a seis meses de la segunda dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna o a los dos meses de la dosis de Janssen.

“Se deben olvidar de enfatizar en tanta prueba (del virus) en aeropuertos y clínicas y poner más recursos en vacunación. Ir casa por casa, a hogares de envejecientes, a encamados, porque muchos no tienen el refuerzo. Para bajar hospitalizaciones, la respuesta es la tercera dosis”, concluyó Colón.