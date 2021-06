El Departamento de Estado informó esta tarde que la agencia velará por la seguridad y los derechos de dos jóvenes puertorriqueños en Cancún, parte del estado de Quintana Roo en la costa del Caribe de México, que se encuentran apresados luego de que una menor de edad alegó que los hermanos la violaron sexualmente.

El secretario interino de Estado, Felix Lizasuaín Martínez, le indicó a El Nuevo Día que la agencia tomó conocimiento de los hechos a eso de las 10:00 a.m. de este miércoles cuando converso con Ángel Luis Zapata, padre de los jóvenes de 18 y 19 años, que se encuentran arrestados desde la madrugada del lunes.

“En efecto, en conversación con las autoridades del gobierno de México nos acreditó que hay un proceso de investigación criminal en contra de estos dos ciudadanos puertorriqueños jóvenes por agresión sexual que, supuestamente, ocurrió en la jurisdicción de la República de México”, señaló el funcionario vía telefónica.

PUBLICIDAD

Aclaró que no puede brindar los nombres de los jóvenes, porque bajo la jurisprudencia de Puerto Rico no han alcanzado la mayoría de edad, pese a que en México ya se les reconoce como mayores de edad.

Cuestionado sobre los detalles de la alegación que se hace contra los dos jóvenes, Lizasuaín Martínez no pudo especificar la información, sino validar que el delito que se estaría dilucidando es por índole sexual.

“El detalle del delito que se está investigando bajo el código criminal de México no lo sé, pero sí le puedo expresar, porque así me lo expresó el Cónsul, que se están investigando unas actuaciones relacionadas a algún tipo de actuación sexual. No tengo información oficial suficiente que pudiera detallar el tipo de la agresión”, manifestó.

El Nuevo Día intentó dialogar con el padre de los jóvenes, pero al momento de esta publicación la familia no estaba disponible.

Sin embargo, en entrevista radial más temprano, el padre de los jóvenes alegó que los hechos ocurrieron entre la noche del domingo a la madrugada de lunes pasado, mientras sus hijos se encontraban en un Sport Bar del Hotel Barceló en Cancún, donde se estaban hospedando.

“Según el nene mío pequeño, una de las niñas estaba borracha y les estaba insinuando, invitándolos para su cuarto, porque eran puertorriqueños y porque el nene mío tiene un parecido al Guaynaa y la nena decía que se parecía a Guaynaa. Ellos estuvieron allí (en el Sport Bar) hasta las 2:00 a.m. y, aparentemente, sale la muchacha gritando que la habían violado dos puertorriqueños. Llamaron a seguridad del hotel. Ellos (sus hijos) nos llaman y nosotros llegamos al lugar. Los tienen retenidos y de momento llega la Policía Municipal y sin decirnos nada se los llevan arrestados”, narró el padre en entrevista en NotiUno

PUBLICIDAD

Zapata señaló que la versión de la menor de edad que acusa a sus hijos, supuestamente, no coincide con el pietaje de las cámaras de seguridad del hotel. Sin embargo, el secretario interino de Estado no conocía dichos detalles cuando este periódico le preguntó.

“La función del Departamento de Estado tanto en Estados Unidos como Puerto Rico es asegurarse que los ciudadanos americanos reciban un trato justo y humano ante cualquier índole criminal. Estamos listos para asistir a los ciudadanos encarcelados y sus familiares en este caso dentro de nuestra autoridad, en este caso de la autoridad de Estados Unidos, y de acuerdo al estado de derecho internacional y de la República de México”, puntualizó el funcionario.

Añadió que también se le proveerá a la familia un listado de abogados ratificados por el gobierno federal para que evalúen si requieren dicha asistencia. No obstante, la familia ya le notificó a la agencia que harán las gestiones para contratar un abogado privado.