El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) espera por fondos para asignarle tareas a decenas de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que llevan un mes y medio esperándolas en un estacionamiento de Río Piedras.

Así lo indicó la agencia en declaraciones escritas, en las que “reconoció” las denuncias del grupo de aproximadamente 40 exempleados de la AEE, sobre la falta de asignación de tareas, de equipo de protección y de condiciones adecuadas para trabajar en la instalación del DTOP a las que fueron ubicados.

“Durante estos ocho meses, hemos estado trabajando para implementar estructura en DTOP, que es una de las agencias más grandes que impacta la infraestructura de la Isla”, sostuvo la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega. “Gracias a la visión y el respaldo del gobernador Pedro Pierluisi recibimos $25 millones el 8 de agosto de 2021 proveniente de los fondos de ARPA para compra de equipos y materiales y el mejoramiento de instalaciones”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no detalló cuándo el equipo será comprado y entregado a los empleados para que puedan comenzar a realizar labores.

“Reconocemos la situación que se ha señalado en los medios, pero ya hemos tomado las acciones correctivas para garantizar los materiales y las responsabilidades de trabajo a todos nuestros empleados”, indicó la funcionaria.

“Todo recurso humano es necesario y lo valoramos, además nos sentimos sumamente agradecidos del personal nuestro en DTOP”, añadió.

En momentos en que LUMA Energy ha subcontratado compañías privadas para labores en medio de la temporada de huracanes, decenas de exempleados altamente especializados de la AEE - incluyendo celadores y podadores de “líneas vivas” - llevan sin la asignación de tareas mientras esperan sentados en el estacionamiento del complejo deportivo Rebekah Colberg de Río Piedras.

Los exempleados entrevistados ayer por El Nuevo Día indicaron que fueron transferidos a DTOP cuando comenzó el contrato de LUMA Energy para administrar el sistema de distribución y transmisión eléctrico, pero no fue hasta el 1 de julio que entraron en la nómina de DTOP.

Señaló que en ese momento fueron enviados a una instalación de DTOP, que está entre el puente Teodoro Moscoso y el complejo deportivo Rebekah Colberg de Río Piedras, donde están los equipos que se encargan de realizar labores de “bacheo”, que como le llaman a echar brea en las carreteras.

“Entonces, preguntamos por el equipo de seguridad, uniformes y adiestramientos para trabajar con brea y los químicos que eso tiene, pero nos dijeron que fuéramos en tenis nuestros y ropa fresca. Y sin darnos entrenamiento. Entonces, levantamos la pregunta. Nos dijeron que los empleados siempre se han comprado la ropa para hacer eso, pero vimos que en el convenio colectivo se supone que la agencia provea los recursos para hacer esas labores”, relató el expodador de la AEE, Jean Berríos.

PUBLICIDAD

“Desde entonces, nos tienen varados aquí, sin hacer nada, por falta de equipo de seguridad y de capacitación”, añadió. “Lamentamos que para los compañeros que llevan años trabajando aquí los tengan en esas mismas condiciones”.

Para empeorar las cosas, denunciaron que esa instalación, identificada como la “Oficina de Transportación, Taller de Construcción, Almacén y Taller de Mecánica”, no está en condiciones para pasar los días de espera en el interior.

“Estamos en el estacionamiento municipal porque no hay cupo adentro. Si no traemos sillas, no tenemos donde sentarnos y nos guarecemos de la lluvia dentro de los carros”, abundó. “Entonces, tienen un montón de camiones ahí, abandonados... Solamente hay uno que usan los empleados que llevan años aquí”.