Mientras el huracán Fiona azotaba con fuerza a la comunidad Villa Esperanza, en Salinas, Leida Rodríguez monitoreaba el estado de su residencia desde Naranjito a través de las imágenes que captaban las cámaras de seguridad de un vecino. Sin embargo, durante la madrugada no recibió más fotos. El agua que arrastraba el río Nigua estaba subiendo y su hogar colapsaba.

“En la cámara se veía como un desierto, (el vecino) no veía la casa”, describió la mujer de 50 años, quien abandonó la estructura el sábado por temor a las inundaciones.

Rodríguez precisó que no fue hasta el lunes en la mañana cuando supo lo que nunca esperó: su casa estaba hundida y lo había perdido todo por las entre 20 a 25 pulgadas de lluvia que cayeron en suelo salinense, según estimados preliminares del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Aunque quería llegar hasta su residencia ese día, las condiciones de las carreteras en la zona montañosa del país no se lo permitieron. Sí pudo llegar el martes y la impresión al ver la estructura, aseguró, fue fuerte. Con el derrumbe también colapsaron las largas horas de trabajo que dedicó junto a su esposo para construir la casa de sus sueños, tras llegar a Villa Esperanza en 2016.

“Fue lo más cercano a la pérdida de alguien. Obviamente, no se puede comparar con la pérdida de una vida porque la vida es irreparable, pero lo expreso de esa manera porque nosotros lo trabajamos y nos sacrificábamos”, lamentó.

Al interior de la residencia todavía está la mayoría de las pertenencias de la pareja. Rodríguez dio por hecho que podrá salvar muy poco, pero reconoció que hubo que romper una ventana para al menos rescatar unos documentos personales de su esposo.

También aceptó que la estructura ni el terreno son seguros, por lo que no regresará a residir a la comunidad que eligió para pasar el resto de sus días en plenitud, pese a las múltiples condiciones de salud que le aquejan.

Sí desea que su comunidad se recupere y salga adelante, pues otros hogares quedaron destruidos, las carreteras en algunos tramos desaparecieron y vehículos se volcaron.

“Cuando la naturaleza reclama algo, no se puede retar. Yo le temo a Dios y cuando él reclama que esa parte es de él, es de él. Yo no quiero abandonar la propiedad, porque fue mi vida, fue mi sueño y mis ahorros, pero contra eso no podemos”, puntualizó.

Desde que el colapso de la residencia de Rodríguez acaparó la atención del país, la mujer sostuvo que no le ha faltado la solidaridad de sus vecinos y familiares. También le ha visitado personal del gobierno estatal y federal, así como del municipio. No obstante, a cinco días del huracán todavía no ha recibido ninguna ayuda concreta.

Por ahora, la mujer se mantiene esperanzada en retomar su vida, mantener su salud y disfrutar de su primer nieto que viene en camino, noticia que la sorprendió una semana antes de perder la casa.

“Yo soy una persona positiva y muy creyente”, destacó. “Mi lema es como se llama el sector Villa Esperanza. Ahí estoy yo, en la esperanza que me espera, la esperanza que venga cada día”.