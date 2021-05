El abogado Edwin Prado indicó hoy, durante una entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, que Luis Antonio Cádiz Martínez, el supuesto cómplice que ayudó al boxeador Félix Verdejo Sánchez a asesinar a Keishla Rodríguez Ortiz, se comunicó con él, le informó sobre lo que sucedió y fue la persona que ayudó a las autoridades federales a construir el caso contra el atleta.

Prado relató en la entrevista transmitida por el canal Tele Once que se encontraba en su oficina en Florida el viernes pasado y Cádiz Martínez lo llamó para hacerle una consulta.

“Me llamó, me consultó y me dio unas instrucciones específicas a base de la conversación. Yo acababa de participar en un programa (de un medio de comunicación) y no pasó ni media hora cuando me llamó. Hablamos y decidimos tomar un rumbo; yo fui el hilo conductor de él con el gobierno federal”, explicó el letrado durante su participación en el programa televisivo.

Prado añadió que Cádiz Martínez conocía a Verdejo Sánchez debido a las frecuentes visitas del atleta al residencial Luis Lloréns Torres. Al ser cuestionado si Cádiz Martínez negoció algo con la Fiscalía Federal, respondió que “nadie ayuda al gobierno de gratis. Algún beneficio esperas y hay una carta que se firma. Recuerda que este señor no estaba en el radar de nadie, no era una persona sospechosa que vino y se entregó”.

El conocido abogado resaltó que no es el representante legal de Cádiz Martínez, aunque sostuvo que lo ayudaría de solicitar asistencia. Sí aceptó que lo representó durante la negociación con las autoridades federales, y que Cádiz Martínez cuenta con un expediente criminal, según recordó, por un caso de armas.

El defensor público Héctor Ramos fungió como el abogado del supuesto cómplice durante la vista inicial que se llevó a cabo hoy, mediante videoconferencia, y en la que la jueza federal Camille Vélez Rivé le denegó el derecho a libertad bajo fianza por la seriedad de los cargos, por ser un riesgo para la población y por ser una persona capáz de fugarse.

Por su parte, Prado recalcó que, basado en el pliego acusatorio y en la investigación inicial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), las dos personas vinculadas al crimen han sido acusadas y que ni la esposa de Verdejo Sánchez, Eliz Santiago Sierra, ni su padre, tuvieron algo que ver con el asesinato de Rodríguez Ortiz.

“Yo he dicho ya en varias ocasiones que dos mujeres fueron asesinadas. Una de ellas (Rodríguez Ortiz) fue asesinada físicamente, violentamente, y la otra fue asesinada de carácter y de reputación, que es la esposa de Félix Verdejo. Hemos escuchado, por semanas, difamación, calumnias, inventos, teorias de conspiración... pero en todo lo que yo escuché, observé e investigué independientemente, esas dos personas no tienen nada que ver (con el crimen). Ni se asoman en la investigación”, aseguró Prado.

Un gran jurado federal dio paso hoy, jueves, a la radicación de cuatro cargos criminales en contra de Verdejo Sánchez. De acuerdo con el pliego acusatorio, Verdejo y su cómplice, Cádiz Martínez, cometieron los delitos por los que se le acusan tras una “planificación sustancial y con premeditación” para causar la muerte de la mujer, quien estaba embarazada.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, un cargo por el asesinato de un niño que no había nacido y un cargo por uso y portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Mientras, Cádiz Martínez enfrenta tres cargos por cometer un carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona y un cargo por el asesinato de un niño no había nacido.

La magistrada Vélez Rivé denegó el derecho de libertad bajo fianza y pautó para las 2:00 de la tarde del 11 de mayo una vista formal de acusación y detención (fianza) en la que atenderá las posturas del gobierno y de la defensa y determinará si se impondrán condiciones para otorgarle libertad bajo fianza.

Vélez Rivé también le denegó la libertad bajo fianza a Verdejo Sánchez durante su vista inicial llevada a cabo el pasado lunes. La vista de acusación formal y detención del boxeador también se llevará a cabo el 11 de mayo.

Cádiz Martínez fue representado por Ramos, asignado por el tribunal, mientras que el gobierno estuvo representado por el fiscal Jonathan L. Gottfried.