El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, denunció este lunes que miles de residentes de su municipio están sin luz desde la noche del domingo, por lo que pidió respuestas a LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el gobernador Pedro Pierluisi.

“Ayer me comuniqué con la Asociación de Alcaldes y estamos pidiendo salir a la calle, tenemos que salir a la calle y dejarle saber al gobierno que nosotros nos cansamos, que no queremos ver a nuestro país, a nuestro pueblo, más de rodillas. El llamado es a todos los alcaldes a que nos tiremos a la calle”, dijo Roldán en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

El alcalde popular denunció que LUMA Energy no ha contestado sus peticiones de información y al momento desconoce la razón de la falta de servicio eléctrico en su municipio.

“No tenemos contacto, tenemos que rogar por servicio, los focos están dañados, aquí no hay ningún lugar donde uno pueda llamar… Yo le estoy declarando hoy la guerra al gobernador, porque nosotros tenemos que levantar este país. No podemos seguir de rodillas con este contrato de LUMA. Basta ya”, sentenció el ejecutivo municipal.

Roldán describió la situación en su pueblo como “una pesadilla”, pues la falta de servicio eléctrico también ha trastocado la estabilidad de los comercios locales, impactados de por sí por los cierres decretados durante la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, Roldán alegó que ha solicitado una reunión con el gobernador desde enero, cuando asumió la alcaldía de Aguadilla, pero sin éxito.

“Estamos cansados de esta situación que estamos pasando en Aguadilla… Esto es una agonía. Este servidor estoy convocando junto a todos los alcaldes que se quieran unir a una reunión para nosotros salir a la calle con el pueblo y pedirle al gobernador que tome acción con esto de LUMA”, concluyó.

En conferencia de prensa, el gobernador respondió a las denuncias del alcalde de Aguadilla con “cada cual puede hacer el reclamo que quiera hacer”. Agregó que las generalizaciones no son correctas, y señaló como inapropiado el lenguaje de Roldán sobre una declaración de guerra.

“Lo que sí voy a decir es que ese tipo de lenguaje de declaración de guerra está fuera de lugar, en Puerto Rico tiene que haber estabilidad, tiene que haber respeto, eso es lo que esta administración ha brindado. Siempre le doy el espacio, tengo la apertura para escuchar a todo el que quiera hacer un reclamo, pero ese tipo de lenguaje está totalmente fuera de lugar”, sostuvo.

El portal de la AEE no refleja la cantidad de clientes sin luz que reportó el alcalde de Aguadilla. Según el desglose de abonados sin servicio, después de las 8:00 a.m. el total de abonados -residencial o comercial- a oscuras en todo Puerto Rico ascendía a 5,480.

LUMA anunció hace 16 horas en sus redes sociales que personal estaba “trabajando en Aguadilla, San Juan, entre otros pueblos”. Según el consorcio, una avería en una línea de transmisión en el suelo mantenía “sin servicio a 2,946 clientes en Aguadilla desde altas horas de la noche”.