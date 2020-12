El alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, contrató este cuatrienio a una persona sin un bachillerato por más de $2,600 mensuales y otros dos empleados que no cumplían con las credenciales establecidos por ley para ocupar puestos dentro de una administración municipal, reveló una auditoría de la Oficina del Contralor.

De acuerdo con la pesquisa, el alcalde nombró en enero de 2017 a una ayudante especial por $2,646 sin haber completado el bachillerato; una secretaria municipal sin el bachillerato requerido en Administración Comercial, sino en Artes; y un director de Obras Públicas que no tenía el bachillerato en Ingeniería, sino en Ciencias Ambientales. La secretaria municipal y el director de Obras Públicas recibían sueldos mensuales de $3,572 y $3,969, respectivamente.

“Esta situación tiene el efecto de que las acciones y decisiones tomadas por ellos en el ejercicio de sus funciones pudieran objetarse en perjuicio del municipio. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-10 de 2016″, indicó la Contraloría mediante una “opinión cualificada”.

La Oficina del Contralor emite una opinión cualificada cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Un proyecto sin construir y una multa

El informe reveló, además, que el municipio desembolsó $934,895 sin utilidad en el 2015 por servicios de ingeniería, en la proyectada construcción de 119 viviendas en el barrio Palmas, en Cataño, para personas de edad avanzada.

El proyecto no se construyó, ya que el ayuntamiento no fue seleccionado en la primera ronda en un proceso de competencia por fondos de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda mediante créditos contributivos y fondos del Departamento de la Vivienda federal. El entonces alcalde, José Rosario Meléndez, decidió no participar en una segunda ronda.

La auditoría de seis hallazgos señala que el municipio pagó en el 2015 una multa de $13,332 del Instituto de Cultura Puertorriqueña por incumplir la Ley 223-2004 de la Música Puertorriqueña. “Esta ley establece una participación justa y razonable de música autóctona puertorriqueña en las fiestas patronales o cualquier otro evento musical”, explicó la oficina en un comunicado de prensa.

Al tiempo, el informe reveló que el municipio no cumplió con enviar los informes mensuales de nóminas y puestos a la Oficina del Contralor desde julio de 2015 a diciembre de 2018. Mientras, desde el 2016 al 2018 notificaron, con tardanzas de hasta más de dos años, la desaparición de 44 unidades de propiedad y un accidente con valor en inventario de $262,158.

Por otro lado, los auditores detectaron que el 69% de los expedientes de cada vehículo de motor estaban incompletos; y que no mantenían un inventario físico y perpetuo de los materiales, las piezas y los suministros que se guardan en el almacén. Tampoco se preparaban requisiciones para el despacho de estos, según Contraloría.

Otro de los hallazgos de la auditoría establece que al 30 de septiembre de 2020 el municipio tenía 10 demandas civiles por $2,318,447 pendientes de resolución por los tribunales, y tres casos administrativos pendientes ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público.

Además, Cataño mantenía 191 empleados nombrados en puestos transitorios hasta 14 años tras su nombramiento, contrario a lo establecido por ley, según la Oficina del Contralor.