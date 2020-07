El alcalde de Humacao, Luis Raúl Sánchez Hernández, informó este lunes que entró en cuarentena voluntaria luego que tuvo contacto con una persona positiva a COVID-19 y anunció que la alcaldía no operará por dos semanas ante el repunte de contagios del virus.

“Mi responsabilidad como alcalde es velar por la salud de nuestra gente de Humacao. He tomado la determinación de mantenerme en mi hogar como método preventivo hasta realizarme la prueba molecular esta semana”, sostuvo el ejecutivo municipal a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, detalló que el ayuntamiento permanecerá cerrado desde mañana, martes, hasta el 4 de agosto para evitar la propagación del coronavirus en la alcaldía.

No obstante, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), el Asilo Simonet, la Policía Municipal, Obras Públicas Municipal, así como Conservación y Ornato continuarán operando. El alcalde precisó que algunas áreas del Departamento de finanzas trabajarán de forma parcial.

“Seguiremos trabajando y al pendiente de todo lo que acontezca en nuestro municipio, además hemos podido establecer trabajo remoto y así mantenemos nuestros servicios esenciales al día. Son momentos difíciles los que nos ha tocado a todos, sigo exhortando a mi gente de Humacao, que no bajemos la guardia ante esta pandemia que nos ataca, si no es necesario salir, quédense en sus hogares, no olviden los protocolos establecidos para protegernos del COVID-19, queremos un Humacao saludable”, estableció Sánchez Hernández.

Negativos el alcalde de Cayey y Coamo

Por otro lado, los alcaldes de Cayey y Coamo, Rolando Ortiz Velázquez y Juan Carlos García Padilla, respectivamente, anunciaron este lunes que las pruebas moleculares de COVID-19 que se realizaron arrojó un resultado negativo.

“Tal como me había comprometido, hago público el resultado, y reafirmo que en Cayey continuamos la campaña municipal de orientación y prevención ante la pandemia”, expresó Ortiz Velázquez declaraciones escritas.

El viernes, el también expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico anunció que se mantendría en cuarentena preventiva en su hogar luego de haber asistido a una conferencia de prensa el jueves pasado donde estuvo presente el representante José “Conny” Varela, quien había notificado que arrojó positivo a coronavirus.

“Ante el alza en los casos positivos en toda la isla, debemos ser más estrictos y disciplinados con el manejo de la pandemia. Cada ciudadano tiene que ser disciplinado, cuidarse y cuidar a su familia. Es momento para reflexionar y ser más estrictos con los protocolos”, reiteró el alcalde cayeyano.

Mientras, García Padilla publicó en su perfil de Facebook lo siguiente: “En el día de hoy recibí el resultado de la prueba molecular del COVID-19, gracias a Dios salió negativa. Agradezco a todos sus mensajes y oraciones. Tenemos la responsabilidad ciudadana de redoblar los esfuerzos para combatir esta pandemia”.

Puerto Rico suma hoy 4,011 casos positivos confirmados, 8,450 casos probables, 180 muertes y 336 hospitalizados por COVID-19.