El alcalde del Municipio de Naguabo, Noé Marcano Rivera, le deseó una pronta recuperación al vicealcalde Wilson Galarza, quien arrojó un resultado positivo a COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Aunque Marcano Rivera indicó que no podía ofrecer detalles sobre la condición de Galarza, de 61 años, por respeto a sus familiares y amigos, el mandatario sostuvo que retomarán operaciones en la casa alcaldía este martes, 28 de julio, luego de completar el proceso de desinfección.

“La familia me pidió no hacer más expresiones y voy a respetar sus deseos”, resaltó Marcano Rivera vía telefónica.

El alcalde dijo a la emisora WALO Radio, más temprano en el día, que Galarza se encuentra recluido en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en Caguas. Galarza y otros tres empleados municipales arrojaron resultados positivos, pero las otras tres personas se encuentran estables y cumpliendo con periodos de cuarentena.

“En lo personal esto es algo bien triste. Wilson es una persona muy cercana a mí, es mi mano derecha, y no le deseo esto a nadie. La experiencia que estoy viviendo no es solamente con él, sino con varios empleados cercanos a mí que, aunque están bien de salud, es algo que no se le desea a nadie. Estamos todos unidos, como pueblo, en oración y pedimos por todos los que están atravesando por esta enfermedad en Puerto Rico y en el mundo para que Dios los proteja”, subrayó Marcano Rivera.

“Naguabo es un pueblo seguro, tenemos nuestro hospital preparado y estamos haciendo ambos tipos de pruebas en el municipio, tanto la serológica como la molecular. Las operaciones municipales se detuvieron esta semana desde el primer caso positivo, pero ya completamos el proceso de desinfección de las oficinas, se le realizó la prueba a todo el personal y estamos listos para reabrir desde el próximo martes”, añadió Marcano Rivera.