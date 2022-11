El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, impulsa un proyecto de modernización del sistema vial que se centra en aliviar la congestión vehicular en la ciudad mediante la construcción de rotondas y el uso de equipo tecnológico.

Las rotondas serán construidas, específicamente, en la avenida Bobby Capó; en la PR-167, a un costo de $2.7 millones de fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Mitigación (CDBG-MIT, en inglés); y otra en la calle Las Delicias, cuyo costo no se precisó, aunque el alcalde estableció que los fondos están encaminados.

“La que va a ser una megarotonda se ubicaría en la carretera PR-2 con la PR-6, en la entrada de Guaynabo a Bayamón, cerca de Villa España y Santa Rosa. Esa es con una inversión de $8 millones, y también está en programación”, explicó el alcalde.

Asimismo, Rivera Cruz destacó que, para enero, proyecta que se lleven a subasta los trabajos de mejoras geométricas en la intersección de la calle Comerío con la carretera PR-2.

“Esas mejoras va a ayudar al flujo del tránsito para el Bayamón Medical Center, que es un centro enorme que ha ido creciendo en esa zona”, manifestó.

De manera simultánea, el gobierno municipal continúa trabajando en la instalación de sistemas de semáforos solares en 28 intersecciones.

“Tener estas intersecciones con placas solares permite que siga fluyendo el tránsito de manera normal (cuando no haya servicio de luz), y no hay que estar enviando policías, no creamos problemas a la gente. Eso es un proyecto que tiene el dinero asignado ($1.3 millones) y está corriendo”, mencionó el alcalde.

Por otro lado, Rivera Cruz dijo que el proyecto de instalación de 480 cámaras de seguridad digitales en distintas partes del municipio va viento en popa. La inversión alcanza los $2 millones. Los lugares impactados serán el casco urbano, la avenida Santa Juanita, áreas de la PR-167, Santa Rosa y la urbanización Hermanas Dávila.

“El proyecto original era que naciera dentro del casco urbano y se siguiera expandiendo hacia los distintos cuatro puntos cardinales porque eso permite, no solamente dar vigilancia y seguridad, sino que, a largo plazo, nos ayuda a identificar dónde puede haber ataponamiento, dónde puede haber accidentes que haya que atender de inmediato”, detalló el mandatario municipal.

“A largo plazo, se puede utilizar esto para llevar a la ciudad a convertirse en una ciudad inteligente en términos de control de tráfico. Puede llegar el momento en que se pueda, utilizando tecnología y en común acuerdo con el Estado, controlar todas las intersecciones y los semáforos desde un centro de operación”, indicó Rivera Cruz, al añadir que aspira que los equipos puedan ayudar a identificar a criminales.

Atento a las necesidades

Otra de las iniciativas del Municipio se enfoca en hacer censos que permitan conocer la cantidad de residencias en riesgo en caso de cualquier emergencia, como terremotos o huracanes, y de personas postradas en cama que requieran atenciones especiales.

De ese ejercicio, se determinó que 3,500 casas de Bayamón están construidas en zancos. “Las casas que están en mayor peligro, las tenemos geolocalizadas en un mapa porque nos permite saber dónde hay mayores riesgos, cuántas personas viven en esas casas, los peligros que pudieran tener cada una de ellas”, señaló.

No precisó la cifra de personas postradas en cama. “Sabemos las direcciones, qué tipo de condición tiene, qué medicamentos utiliza, si utiliza algún equipo para el sostenimiento de su vida, porque, de esa manera, nos permite a nosotros saber a quién tenemos que atender en caso de un desastre”, indicó.

“En lugar de hablar de hacer grandes proyectos que se pueden convertir en elefantes blancos, es ir a lo básico. La meta es hacerla una ciudad que se pueda valer por sí misma, incluso, en caso de desastres naturales, que cada día dependa menos de lo que pueda producir una agencia estatal”, expresó Rivera Cruz.

Como parte de los preparativos para la respuesta a emergencias, el alcalde dijo que creó un almacén central monitoreado a través de un sistema digital para mantener el control del inventario.

“Todos nuestros equipos y suministros que están en un solo almacén, con un sistema tecnológico que nosotros podemos identificar cuánto tenemos de cada cosa, cuándo salió, hacia dónde salió y en qué proyecto se utilizó. En términos de auditoría, es una gran herramienta para asegurarnos de que las cosas corran bien y que no se nos pierda nada”, señaló.

De la misma forma, destacó que han realizado mejoras en el coliseo Rubén Rodríguez que, en caso de desastres, sería un centro de operaciones.

“En ese complejo se hizo otro pozo de agua y ahora tenemos un sistema soterrado que podemos ofrecerle agua a la ciudadanía en caso de un desastre natural. De manera constante la gente pudiera llegar, tipo gasolinera, a servirse de agua sin inconvenientes. También tenemos un segundo pozo al sur de Bayamón, que recorre los campos”, sostuvo el alcalde.

En alianza con el sector privado

El lunes, Rivera Cruz anunció que el Parque de las Ciencias de Bayamón reabrirá sus puertas al público a finales del próximo año bajo un nuevo concepto que procurará mantener la visión educativa y será operado por la empresa Educational Park Management, que estableció un convenio de colaboración con el ayuntamiento por un término de 15 años. El parque ha estado cerrado desde el paso de huracán María, en 2017, y el alcalde indicó que el Municipio ya no cuenta con los recursos para operarlo.

“Todos reconocemos que, luego de la quiebra del gobierno estatal, tenemos que aprender de esas lecciones y empezar a administrar la cosa pública de manera ordenada, de manera inteligente y que pueda autosostenerse el mantenimiento de todas estas facilidades”, expresó Rivera Cruz.

Educational Park, aseguró, no solo garantiza la permanencia del elemento educativo del parque, así como su nombre, sino que, además, cuenta con la flexibilidad y la capacidad económica para operar. La empresa hará una inversión de $12 millones. “El acuerdo no representa venta. La propiedad sigue siendo de la ciudad, todo el equipo que está también sigue siendo de la ciudad”, enfatizó.

La reportera Leysa Caro González colaboró en esta nota.