A seis meses de la declaración de un estado de emergencia por la violencia de género, son múltiples los retos que tiene ante sí el Comité PARE, organismo que trabaja en el cumplimiento de la orden ejecutiva emitida para atender la problemática en su ruta a la erradicación de la violencia machista.

No obstante, en estos meses, el comité -que cuenta con representación de entidades que trabajan con sobrevivientes- ha dado pasos necesarios para lograr esa meta, afirmó la oficial de cumplimiento, la licenciada Ileana Espada, al destacar algunos de esos logros, como la operación efectiva de la “Alerta Rosa”.

“Hemos visibilizado lo que es violencia de género en todas sus manifestaciones a nivel isla, hemos creado un estado de conciencia de que esto es un tema de alta prioridad y que la prevención y la educación son bien importantes”, señaló.

La oficial de cumplimiento destacó, además, la asignación de $6 millones para la ejecución del estado de emergencia, la distribución de $1 millón entre los albergues para víctimas y el lanzamiento de una campaña mediática que refleja la diversidad racial y de orientación sexual.

PUBLICIDAD

“Esto ha sido un problema de décadas, pero a pesar de que ha sido un problema de décadas... por primera vez, uno ve que se está adoptando una visión del ‘Momento del Pare’, que es una visión objetiva, neutral y comunitaria”, dijo, al referirse al título de la campaña educativa que está enmarcada en conductas o conceptos que representan o fomentan la violencia.

Tras más de dos años de reclamos de múltiples sectores ante el alza en la violencia de género y feminicidios, el gobernador Pedro Pierluisi decretó, el pasado 24 de enero, un estado de emergencia.

Según estadísticas de la Policía, en lo que va de 2021, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas en incidentes de violencia de género.

“Ojalá que no tuviéramos a ninguna otra mujer muerta, pero vamos a seguir viendo ese tipo de incidente mientras no atajemos el problema de salud mental, la pobreza, el desarrollo económico... en ese sentido, ese cambio de visión, ese cambio de empezar a ver las cosas y llamarlas por nombre y apellido, nos deja saber que esto no se trata meramente del Comité PARE”, expresó Espada.

Caminar de aprendizaje

Uno de los señalamientos que continuamente levantan activistas y sobrevivientes es la falta de una respuesta rápida, acertada y ordenada por parte de las agencias de ley.

Espada adelantó que, para la semana próxima, el Subcomité de Seguridad y Tecnología debe haber sometido los borradores finales del protocolo interagencial que contendría las guías y estándares de las mejores prácticas que deben seguir las dependencias públicas para atender la violencia machista.

PUBLICIDAD

“Desde el 2013, se habían hecho muchos esfuerzos, pero este será el esfuerzo que rinda frutos”, aseguró la licenciada.

Uno de los retos más grandes, reconoció, ha sido la ausencia de números que visibilicen la problemática y permitan desarrollar una respuesta. No obstante, dijo que trabajan al respecto con el Instituto de Estadísticas, que ya comenzó a desarrollar unos datos iniciales que están publicados en parelaviolencia.pr.gov.

Otro paso que dio, en estos meses, el Comité PARE es el establecimiento del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, que permite tener un registro a nivel isla de estos documentos.

La teniente Aymeé Alvarado, directora de la División de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica del Negociado de la Policía, dijo que esta iniciativa les ha permitido mejorar considerablemente el proceso de gravamen a la licencia de armas de aquellas personas contra quienes se ejecuta una orden de protección.

Camino por recorrer

Desde 2014, Marcos Santana Andújar, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, ha denunciado la falta de recopilación de estadísticas que visibilicen a los menores víctimas secundarias de la violencia de género en el país, pero siete años después el reclamo sigue sin ser atendido por las instituciones concernientes.

¿Dónde están los pequeños víctimas de la violencia de género? ¿Cuántos y quiénes son? ¿Cuántos quedaron huérfanos? ¿Lograron superar el trauma y completar una carrera académica? Preguntas sin respuestas.

“Es importante insistir en la atención de las víctimas secundarias de la violencia. El problema de los niños y las niñas que están en este contexto de la violencia de género es que no los vemos porque están invisibles”, sostuvo Santana Andújar.

PUBLICIDAD

Si bien el Departamento de la Familia y la Policía vienen obligados a recopilar unos datos básicos del menor cuando interviene en un incidente de violencia de género, no todas las familias son intervenidas, señaló. “No tenemos una política pública que ordene la recopilación de datos específicos de dónde están esos niños”, subrayó.

También, en 2014, dijo, presentaron un borrador de un proyecto de ley ante la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado que ordenaba la recopilación y publicación de estadísticas sobre los menores víctimas indirectas de la violencia, pero la medida no se aprobó.

En 2017, presentaron la medida nuevamente y, a pesar de que hubo consenso entre las agencias concernidas, nunca pasó el cedazo legislativo. “Si no hay datos, no podemos atenderlos adecuadamente”, afirmó.

“Mientras pasa el tiempo, los niños y las niñas quedan en este contexto de violencia y no se ha hecho nada”, añadió Santana Andújar.

En lo que va de año, 11 menores de edad han sido asesinados en Puerto Rico. Cuatro casos han sido atribuidos a maltrato y los restantes están vinculados a drogas, venganzas, rencillas o peleas. Ocho de estas 11 muertes violentas han ocurrido entre junio y agosto.

Invisibles

Entre aquellas áreas por atender, la directora de Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Jenniffer M. Berríos, señaló el desfase que existe entre las regiones policíacas y judiciales, lo que impacta el acceso a servicios de ayuda a las víctimas.

Por ejemplo, dijo que Cayey responde a la región judicial de Caguas, lo que implica que una sobreviviente de violencia de género tiene que ir a ambos municipios -bastante distantes- para buscar ayuda.

PUBLICIDAD

“Una persona de Cayey tiene que hacer la querella en la comandancia de Guayama para luego ir al Tribunal de Caguas... las víctimas se encuentran muy distantes de donde podrían ir a querellarse”, dijo.

En cuanto a la región de Aibonito, donde está establecida la organización, Berríos destacó la carencia de vivienda asequible y oportunidades laborales, así como la falta de transportación pública y de servicios accesibles.

“Necesitamos atender adecuadamente las fallas en el sistema con respecto al problema de la violencia de género y reconocer la complejidad del problema. No podemos llamar a un cuartel y que nos digan: ‘No se metan en problemas matrimoniales de otros’”, afirmó.

Berríos es parte del subcomité de Servicios de PARE y está encargada de trabajar con el flujograma de respuesta a las víctimas por parte de las agencias públicas. Entre los retos que ha enfrentado, está el retraso por parte de las dependencias a peticiones de información.

“Estamos en una misma dirección hablando el mismo idioma, eso es importante, y que en cada comité hay representación de las organizaciones”, expresó Berríos.

Vilmarie Rivera, directora ejecutiva del Hogar Nueva Mujer, recomendó al Comité PARE el desarrollo de “Redes Comunitarias”, una práctica implantada con éxito en Latinoamérica que ha permitido capacitar a líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro para que puedan identificar la violencia de género.

Rivera destacó, además, la necesidad de fortalecer los servicios para las víctimas y establecer los Comités de Respuesta Comunitaria Coordinado (CCRT Team), un equipo multidisciplinario que brinda un enfoque coordinado a los problemas relacionados con la violencia de género.

PUBLICIDAD

“Las víctimas necesitan contar con espacios seguros, confidenciales y privados, que les ayuden a romper el ciclo de la violencia... urge que fortalezcamos los albergues existentes y que posteriormente pueda evaluarse la necesidad para apoyar la apertura de otros albergues”, planteó Rivera.

Recursos para solicitar ayuda