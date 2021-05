El Departamento de Educación propuso un nuevo modelo para las tarifas que paga por las terapias y evaluaciones que reciben estudiantes de Educación Especial para el próximo año escolar, un anuncio que llega justo cuando proveedores reportan atrasos de casi cuatro meses en el pago de los servicios ofrecidos este semestre.

El nuevo sistema de pagos para los servicios mediante el mecanismo extraordinario conocido como remedio provisional establece precios distintos según la extensión de cada sesión de terapias, explicó la directora de la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional, Alayra Figueroa.

Con la propuesta dada a conocer el miércoles, se establecerían tarifas distintas para cada modalidad de terapia. Por ejemplo, las terapias individuales de habla y lenguaje tendrán tarifas de $30 a $50, dependiendo de si son sesiones de 30, 45 o 60 minutos. Actualmente, se paga una tarifa de $50 por cada sesión individual.

Figueroa rechazó que se trate de un cambio que solo busca reducir costos.

PUBLICIDAD

“Es una revisión, hay unos que suben u bajan y va a depender, lo más importante es la frecuencia. Se hacen unas consideraciones que hay unas que suben y otras que bajan”, expresó Figueroa, al usar como ejemplo que las sesiones de 60 minutos de terapia sicológica aumentarán de $65 a $80.

La funcionaria señaló que las tarifas se calcularon a base de estudios de mercado que tomaron en cuenta las escalas de precios que pagan por los mismos servicios la Administración de Seguros de Salud (Ases), los planes médicos privados, Medicare y Medicaid.

El cambio fue un requisito de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contenido en el plan fiscal certificado para el gobierno central, en el cual se subraya que los servicios por remedio provisional tienden a ser de cuatro a cinco veces más costosos que en el mercado privado, indicó.

Figueroa señaló que los proveedores de estos servicios tendrán hasta el 3 de junio para emitir comentarios sobre las nuevas escalas. La intención de la agencia, indicó, es que los nuevos precios entren en vigor para agosto.

“No queremos imponer un sistema de tarifas, queremos que puedan evaluar y que nos puedan decir qué, dentro del mercado, esté incorrecto y qué está bien”, sostuvo Figueroa.

No obstante, los cambios no fueron bien recibidos, en primera instancia, por proveedores de terapias, que denunciaron que la agencia adeuda pagos por servicios brindados este semestre escolar.

“Nosotros seguimos dando terapias, pero para agosto no sé... Si dejan esas tarifas así, yo no sé cómo podemos manejarlo, sobre todo porque no nos pagan a tiempo. Si nos pagaran a tiempo, uno podría...”, expresó la terapista física Jenniffer González Ortega.

PUBLICIDAD

La especialista indicó que aún espera por los pagos por los servicios que ofreció en febrero, marzo y abril, que estimó en unos $15,000.

Asimismo, Wanda Correa, quien administra el Centro Manos Unidas, indicó que ha entregado a tiempo las facturas de febrero a mayo y todas aún están en diversas etapas de intervención y aprobación.

“Llevamos tantos años en estas, en las mismas luchas”, expresó Correa, en referencia a que los atrasos en pagos se tienden de reportar con frecuencia. “”El Departamento ha incumplido toda la vida, ha incumplido con todo. Ya veremos con que sorpresa vienen en agosto. Nos deben tanto dinero. ¿Con qué le pago a las terapistas?”, añadió, al detallar los gastos en los que debe incurrir para pagar empleados, alquiler y utilidades.

Sin embargo, Figueroa descartó que haya atrasos rampantes en la Unidad y sostuvo que solo hay 203 facturas que no se han pagado dentro del término requerido de 30 días.

“Aunque sean de los meses de enero, febrero o marzo, todas las facturas que tenemos son las que sometieron en abril y una solamente de marzo. Puede ser que tenía errores en la factura, se hizo un proceso de revisión y se le devolvió. Así que sometidas como tal, todas son de abril, una de marzo, y todas se están trabajando”, explicó la directora, al destacar que además trabajan con las facturas de mayo.

Figueroa añadió que, a raíz de la pandemia, se han asignado más empleados para la Unidad Secretarial para agilizar la evaluación de facturas y contratos.