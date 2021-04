El Departamento de Educación deberá reducir la cantidad de plazas no docentes y administrativas en el sistema escolar para poder generar los ahorros que se esperaban con el cierre de 255 planteles en 2018, los cuales aún no se han materializado, de acuerdo con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El documento establece que, aunque no se recomienda el cierre de escuelas adicionales, existen 485 escuelas públicas que no son “eficientes” debido a que tienen pocos estudiantes comparado con la cantidad de empleados docentes y no docentes, según los cálculos del ente fiscal, así como la incapacidad de la agencia de eliminar por completo los pagos por servicios de agua potable y electricidad de las estructuras cerradas.

“Desafortunadamente, a la fecha, la consolidación de escuelas no ha llevado a ahorros proporcionales en gastos de personal y no relacionados a nómina porque las consolidaciones no han estado acompañadas de reducciones concurrentes en personal administrativo o ahorros operacionales”, lee el plan fiscal certificado el viernes.

La agencia tiene un exceso de 1,274 empleados de comedores escolares y personal escolar administrativo, según las expectativas para este año fiscal contenidas en el plan que se aprobó el año pasado. Esto equivale a $42.2 millones en ahorros “no realizados” para el año fiscal vigente, estableció la JSF.

El plan fiscal, además, menciona que la cantidad de maestros no se ha reducido a la par con la cantidad de estudiantes, por lo que urge a la agencia a cumplir con las cartas circulares de organización escolar y las cantidades máximas de estudiantes por salón -según el nivel académico- de modo que no haya docentes “subutilizados”. Aunque no hace referencia a la reducción de puestos de maestros de materias básicas o salón hogar, sí menciona que plazas de materias no básicas -como Educación Física, Bellas Artes o vocacionales- pueden congelarse a medida que sean desocupadas, ya sea por renuncia o jubilación.

En la reunión pública en la cual se aprobó el documento, la JSF además criticó la complacencia en el sistema escolar con el bajo aprovechamiento académico de los estudiantes.

Ante esto, por un lado, recomienda que se revisen los currículos académicos para estandarizarlos a las mejores prácticas pedagógicas, así como incluir la flexibilidad suficiente para que los educadores puedan brindar educación individualizada a los estudiantes, particularmente los de Educación Especial. Del mismo modo, destaca que las asignaciones de fondos federales para el manejo de la pandemia de COVID-19 permiten la adquisición de tecnología y urge la implementación de estrategias para que la innovación tecnológica sea parte de la enseñanza a futuro.

“La actual situación educativa en Puerto Rico es demasiado grave para no resolver cómo tener acceso a todos los fondos disponibles, demasiado urgente para no repensar cómo estos fondos están alineados con las prioridades estratégicas del Departamento y demasiado compleja para atender en un solo ciclo presupuestario”, indicó la JSF.

El organismo además criticó la dependencia de la agencia en contratistas externos para realizar labores para los que debería tener empleados capaces de hacerla y lamentó el impacto que tienen las movidas de empleados, sobre todo en el nivel central, durante el cambio de gobierno tras unas elecciones.

Asimismo, el documento fiscal establece que la agencia debe generar ahorros en Educación Especial. Para esto, debe identificar cómo aumentar los servicios no académicos que ofrece la Secretaría Asociada de Educación Especial, específicamente las terapias, para atender a los estudiantes que actualmente son atendidos a través del mecanismo extraordinario conocido como remedio provisional. La JSF destacó que las terapias a través de remedio provisional tienden a ser de cuatro a cinco veces más costosas que los servicios a través de las corporaciones contratadas por la Secretaría Asociada.

“Para el año fiscal 2022, el Departamento de Educación propuso que podía hacer una transición de estudiantes que reciben terapias sicológicas o terapias individuales de habla hacia los contratistas del programa de Educación Especial pues existen recursos internos con la capacidad de ofrecer estos servicios (por ejemplo, sicólogos escolares)”, lee el plan fiscal certificado.

Al igual que planes fiscales previos, la JSF reiteró que Educación debe reclutar un principal oficial de operaciones (COO, por sus siglas en inglés) para que se encargue de supervisar la implementación de todas las reformas requeridas a la agencia.