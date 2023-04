En la apertura de un colorido parque con elementos educativos para menores de 3 y 4 años, el trabajador social Marcos Santana Andújar insistió en que, a nivel de país, el plan para prevenir el maltrato infantil debe ser integral, principalmente, dándole apoyo a padres y madres para cubrir las necesidades básicas de sus hijos desde edades tempranas y en pleno desarrollo.

“El cerebro de los niños es como una plastilina y cada experiencia adversa, negligencia o maltrato son como marcas. Con esas tipologías de maltrato, va creciendo ese cerebro en modo de alerta, de huir o enfrentarse a la violencia”, explicó el fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico, desde uno de sus centros Head Start en la Escuela de la Comunidad Emilio del Toro Cuevas, en San Juan, establecido tras un acuerdo con el Departamento de la Familia.

En el marco del mes de la prevención del maltrato infantil, trabajadores sociales, educadoras de educación preescolar y el Departamento de la Familia coincidieron en que la negligencia es de las tipologías de maltrato más consistentes en edades tempranas.

En lo que va de año, Familia ha recibido 4,602 referidos de maltrato, habiendo encontrado fundamento en 285 de ellos. Mientras, el 2022 cerró con 15,170 referidos de maltrato, de los cuales 2,192 tuvieron fundamento.

“Nosotros venimos de vivir unos años bien difíciles y eso, lamentablemente, exacerba los comportamientos a todos los niveles, y eso incluye papá y mamá, que tienen menos tolerancia, están enfrentando nuevos retos, así que hay unas situaciones que nosotros tenemos que atender desde la realidad que está viviendo la isla”, abundó la secretaria interina de Familia, Ciení Rodríguez Troche, en medio de marcha que la agencia organizó ayer para concientizar sobre la prevención del maltrato infantil.

El año pasado, la región con más casos de maltrato infantil fundamentados fue Ponce, con 430, y en lo que va de 2023 también está primera, con 78.

Según los expertos, hay muchas remociones de menores que se pueden evitar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Constante negligencia

Hace tres días, una madre de 22 años dejó a sus tres hijos –de uno, dos y cuatro años– solos en un cuarto bajo llave para salir a compartir con unas amistades. Mientras, la semana pasada, una madre y un padre dejaron a dos menores, de uno y cinco años, por aproximadamente 50 minutos en un vehículo en Bayamón.

Se trata solo de algunos de los casos de maltrato en edades tempranas, cuando apenas el niño está comenzando a desarrollarse. A los padres de Bayamón, les radicaron cargos por violación a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246).

En términos generales, Glenda Gerena Ríos, jefa de la Administración de Familias y Niños (Adfan), aseguró que hay una consistencia en el tema de la negligencia. “Hubo una reducción de la cantidad de llamadas, pero vemos día a día que los casos son bastante complejos. La negligencia consiste en que los niños no tengan acceso a cosas básicas, como la educación, alimentos, vivienda…”, explicó.

“El período previo a entrar a la escuela es el período con mayor riesgo, porque no están visibles para el sistema. Surgen temas de nutrición, alimentación y de negligencia educativa”, puntualizó, entretanto, Santana Andújar.

La Red impacta a 464 niños y niñas en edad temprana y sus familias en siete centros Head Start, en comunidades como Barrio Obrero, Barriada Figueroa, Las Monjas, Santurce, Hato Rey y otras con niveles de alta pobreza.

Santana Andújar insistió en que muchos niños y niñas no reciben educación preescolar y llegan a kindergarten u otros grados sin tener destrezas básicas, como caminar, hablar o comer bien.

“Cuando estuve en un albergue de niños, llegó un caso de dos niños hermanos, de tres y cuatro años. No hablaban, no caminaban… Cuando exploramos el caso, parte de la extensión de maltrato del papá contra su esposa era que tenía a los nenes en un ‘playard’ frente al televisor en modo de silencio. Cualquier persona pensaría que no había golpes físicos, pero sí había maltrato y negligencia”, contó.

Ayer, el Departamento de la Familia organizó una marcha para concientizar sobre la prevención del maltrato infantil. (Ramón “Tonito” Zayas)

Además, las experiencias adversas en la infancia pueden incluir vivir en una comunidad en la que hay violencia por el narcotráfico, en un hogar donde hay violencia doméstica o en una comunidad con falta de acceso a recursos básicos, como luz eléctrica, agua potable o vías accesibles de transportación.

“La modalidad de la negligencia es una de las más marcadas. Pensamos siempre en el maltrato físico, pero sabemos que hay unas secuelas cuando nosotros no trabajamos la salud o la alimentación desde el vientre”, dijo, por su parte, Betzaida González Ramos, maestra que lleva 24 años trabajando con la niñez temprana.

Del mismo modo, la trabajadora social escolar Lydimar Garriga, de la Escuela Rafael Rivera Otero, explicó que, en los planteles, se identifica lo que es la negligencia académica, que incluye patrones severos de ausentismo y tardanzas, por ejemplo.

“Siempre tenemos que observar los indicadores de un niño, como que de repente tenga cambios conductuales, que comience a faltar, cambios en su aprovechamiento académico, que verbalice situaciones que le están ocurriendo en su hogar o en su entorno, pues son asuntos que nos competen”, insistió.

Insistió en que hay situaciones estructurales y sistémicas, como la crisis económica o el cierre de escuelas, que repercuten en el maltrato a la niñez.

“Las familias no viven en una burbuja, viven en una sociedad que también está siendo violenta cuando no hay acceso a recursos básicos”, dijo Garriga.

Clave: Apoyo familiar

González Ramos, también directora del programa Head Start de la Red, señaló que algunos padres no comprenden la importancia de la preparación escolar.

“La preparación comienza desde la casa… un vocabulario adecuado, socializar con otros niños. En nuestro diario vivir, estamos haciendo preparación escolar, y eso apoya a la niñez a que, cuando vaya a un ambiente educativo, pueda estar segura de que está siendo parte del mismo”, abundó.

Indicó que, a los menores en los centros Head Start, se les verifica el cuerpo a diario al llegar, para identificar si hay marcas de algún tipo de maltrato o negligencia.

“Parte de la fórmula para prevenir el maltrato tiene que ver con el apoyo que les damos a las familias”, insistió, por su parte, Santana Andújar.

Recalcó que hay muchas remociones de menores que se pueden evitar si los padres y madres tuvieran los recursos a la mano.

Por otra parte, insistió en la necesidad de aprobar el Proyecto del Senado 537, que pretende sentar las bases para que Familia cumpla con la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar (“Family First Act”, en inglés).

“Mientras esa ley no se apruebe, se pierden millones de dólares que pueden ir directamente a las familias y a los niños. Nosotros defendemos que los recursos vayan a las familias”, insistió Emibell Chong, directora de monitoreo y cumplimiento de la Red.

Asimismo, la secretaria interina de la Familia sostuvo que Family First les “ayudaría a cambiar el sistema de servicios”.

Con relación a los 10,000 referidos de maltrato sin investigar desde 2016, Rodríguez Troche aseguró que ya resolvieron 3,000 y que la meta es completar los restantes para septiembre.

“Queremos que la gente sepa que nosotros no solamente removemos menores. Eso es una de las medidas más drásticas que nosotros utilizamos cuando tenemos que intervenir en un caso, a la hora de protegerlo”, compartió, por último, Gerena Ríos.