El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó que se detectaron dos casos adicionales de personas contagiadas con la variante británica (b.1.1.7) del coronavirus SARS-CoV-2 y que, al momento, no hay indicios de brotes en los pueblos donde viven ambos pacientes.

Mira aquí el vídeo de la conferencia de prensa:

El galeno indicó, durante una conferencia de prensa desde la sede de la agencia, que recibieron confirmación oficial luego que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) analizaron muestras tomadas. Los hallazgos iniciales fueron hechos por el Ponce Health Sciences University (PHSU) y el Dengue Branch de los CDC, cuya sede se encuentra en la isla.

“El segundo caso se detectó el 13 de febrero en un paciente masculino del área oeste que experimentó síntomas leves y que no estuvo hospitalizado. El tercer caso se detectó el 27 de enero, también en un hombre del área oeste, que tampoco estuvo hospitalizado y experimentó síntomas leves. Los pacientes no guardan relación entre sí y no estaban vacunados”, sostuvo Mellado.

PUBLICIDAD

Los dos casos de la variante B.1.1.7 británica se unen al primer caso reportado por Salud el pasado 16 de febrero de una puertorriqueña residente en Europa que contrajo la cepa.

Pese a la confirmación de dos casos adicionales, Mellado puntualizó que, al momento, no cuentan con evidencia que apunte a un brote de la varinte británica en la isla. Además, reseñó que la isla atraviesa por un patrón de disminución de casos positivos y muertes asociadas con el COVID-19.

“No ha ocurrido un aumento significativo en estos pueblos donde ocurrieron estos casos del b.1.1.7 que nos pongan en una alerta mayor de, quizás, decir que hay un brote”, dijo Mellado.

Personal de la PHSU anunció, el pasado 28 de enero, que detectaron en Puerto Rico la variante británica del coronavirus. Salud luego confirmó, el 15 de febrero, que una mujer puertorriqueña residente en Europa y que regresó a la isla en enero, se contagió con la variante británica B.1.1.7 del coronavirus.

Por su parte, Mellado sostuvo que cerca de 100,000 dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna llegaron a la isla esta semana y que esperan más cargamentos en los próximos días para continuar con los esfuerzos de inmunización.

Además, vio como una buena noticia los datos que indican que la vacuna de Johnson & Johnson, que espera por aprobación de emergencia para su uso por parte de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), demostró ser efectiva contra el coronavirus. La vacuna, de paso, se aplica en una sola dosis y no necesita manejo especial o frío extremo para transportar y almacenar.

PUBLICIDAD

Finalmente, Mellado reveló que, al momento, 21 municipios se encuentran en nivel de transmisión rojo, y de no bajar la tasa de transmisión, no podrían retomar clases híbridas (presencial y virtual) o presenciales comenzando el 1 de marzo.

Los municipios con nivel de transmisión alta son Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Hatillo, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel.

Las tasas de transmisión a nivel isla y municipal son los indicadores que los municipios y los principales de escuelas utilizarán para determinar si abrirán sus puertas a los estudiantes.

“Puerto Rico, a nivel isla, se encuentra en un nivel de transmisión naranja. Al momento tenemos 21 municipios que permanecen en nivel rojo de transmisión, y los demás están en nivel de transmisión baja o moderada. Para que una escuela pueda abrir o tener clases en modalidad híbrida, uno de los criterios es que el municipio no esté en nivel rojo, además de cumplir con los protocolos (del manual para la reapertura de escuelas)”, resaltó Mellado.

El gobernador Pedro Pierluisi firmó, el lunes, una orden ejecutiva que permite la reanudación “gradual” de las clases presenciales en las escuelas del país, a partir del 1 de marzo, y, al momento, unas 187 escuelas han sido identificadas como aptas para recibir estudiants. No obstante, Salud no ha comenzado el proceso de inspección para certificar dichos planteles.