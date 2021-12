El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, hizo ayer un llamado a la prudencia en las celebraciones navideñas, al resaltar que los contagios de COVID-19, propulsados por la propagación de la variante ómicron, han alcanzado niveles nunca antes vistos desde que comenzó la pandemia.

El exponencial aumento en casos de COVID-19 en Puerto Rico marcará hoy la segunda Nochebuena que celebra el país bajo la pandemia, luego que la variante ómicron frenara los encuentros presenciales que, hasta hace unas semanas, parecía que se llevarían a cabo.

“Tenemos que celebrar la Navidad virtual, tenemos que trabajar con utilizar la mascarilla en todo momento, no es tiempo de aglomeraciones, no es tiempo de estar haciendo actividades en la casa”, afirmó ayer Mellado en conferencia de prensa.

El funcionario informó que, el miércoles, se estableció un nuevo récord de casos positivos para un solo día, con -al menos- 7,323, mientras continuaban entrando resultados al Bioportal de Salud al cierre de esta edición. Se trata de la sexta vez que se rompe récord en solo nueve días. También, hubo un número récord de pruebas realizadas para un solo día, el 20 de diciembre, con 54,000.

PUBLICIDAD

Mellado aseguró que “no hay escasez alguna” de pruebas diagnósticas de COVID-19 a través del archipiélago, pero hizo un llamado a utilizar “de forma adecuada” esta herramienta de detección de casos. Insistió en que la alta demanda de pruebas es demasiada para el recurso humano en los laboratorios y el ritmo de procesamiento de muestras.

EN VIVO 🔵 | Inicia conferencia de prensa del secretario de Salud, Carlos Mellado López, junto a la principal oficial médico, Iris Cardona, y la principal oficial de epidemiología, Melissa Marzán, donde anuncian detalles de la incidencia de la pandemia y anuncian nuevas iniciativas. Posted by Departamento de Salud de Puerto Rico on Thursday, December 23, 2021

Un sondeo informal entre internautas en redes sociales de este periodista recogió impresiones sobre las largas filas en los laboratorios, lo que ha implicado para muchos esperas de horas para tener acceso a los exámenes. En algunos casos, los laboratorios han pausado la utilización de la prueba molecular (PCR) debido al alto volumen.

“La licenciada (de laboratorio) me comentó que se estaban acabando los abastos y que, por los días festivos, no saben cuándo reciban entrega de la próxima orden”, compartió una de las internautas.

Otros han corrido con mejor suerte en laboratorios menos concurridos.

La foto muestra un kit de prueba de la farmacéutica Abbott. (Xavier J. Araújo Berríos)

“Llegué las 8:00 a.m., estuvieron aceptando pacientes hasta las 9:00 a.m. y me pude hacer tanto la PCR como la de antígeno. Fue una fila corta y rápida”, comentó otra internauta.

Mellado aseguró que la agencia ampliará sus eventos de pruebas a través de la isla, aunque ayer no estuvieron disponibles todos los detalles.

Ómicron domina en Puerto Rico

Sobre los casos reportados, la variante ómicron representa el 92% de los positivos en Puerto Rico durante los pasados tres días, según el análisis preliminar de las muestras, informó la principal oficial de epidemiología de Salud, Melissa Marzán. “El llamado de Salud sigue siendo que las personas acudan a recibir sus dosis de refuerzo, que sabemos que, ante la nueva variante ómicron, aumenta su protección”, reiteró la doctora.

PUBLICIDAD

Marzán también ofreció una actualización sobre la efectividad de las vacunas y el refuerzo, a partir de los datos recopilados en Puerto Rico.

“Las probabilidades de contagio en una persona no vacunada es tres veces mayor en comparación con una persona vacunada, y en comparación con una persona que tiene refuerzo, es siete veces (mayor)”, agregó la epidemióloga.

Salud informó, además, que se confirmó un cuarto caso de la variante ómicron mediante secuencia genómica, correspondiente a una menor de entre cero a cinco años en la región de Ponce. Ni la menor ni su familia tienen historial de viaje, por lo que se considera un caso de transmisión comunitaria.

Personal de salud del Municipio de San Juan realizaron pruebas de COVID-19 durante el día de ayer. (Xavier J. Araújo Berríos)

Del 12 al 22 de diciembre, Salud había registrado más de 27,143 positivos mediante prueba molecular o de antígeno. El 75% de estos casos corresponden a personas de 41 años o menos, con una mediana de edad de 33 años.

“El 93% son personas o que no están vacunadas o que necesitaban dosis de refuerzo”, subrayó Marzán. La magnitud en contagios es brutal si se toma en cuenta, por ejemplo, que entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre -tres meses-, el total de casos reportados fue de 16,189.

Hasta la tarde de ayer, en Puerto Rico había 1,268,356 personas que completaron su serie inicial de vacunación y que cualifican para recibir el refuerzo, de las cuales 666,839 lo han recibido, indicó Iris Cardona, principal oficial médico de Salud.

La congestión nasal, tos, pérdida de olfato o gusto, cansancio, dolor de cabeza o muscular, fiebre y garganta reseca son los síntomas más reportados durante el repunte, de acuerdo con la investigación de casos, indicó la epidemióloga. “Si usted presenta cualquiera de esos síntomas, por más leve que sea, en estos momentos le estamos exhortando a que vaya a hacerse una prueba y se retire de actividades para evitar poner en exposición a otras personas en la comunidad”, indicó.

PUBLICIDAD

Marzán recordó que, una vez la persona es identificada como un contacto cercano de un caso positivo, la persona tiene que iniciar una cuarentena.

“Un contacto cercano es aquella persona que comparte con una persona que dio positivo por más de 15 minutos a menos de seis pies de distancia”, sostuvo.

“Si cumple con esos criterios, tiene que comenzar una cuarentena, se va a retirar de sus actividades cotidianas para monitoreo de síntomas y el día quinto de haber compartido con esa persona que fue positivo, le corresponde hacerse una prueba”, recalcó.

Pero las instrucciones en cuanto a quiénes son las personas que deben realizarse una prueba no son cónsonas con la orden ejecutiva 2021-080, que desde el miércoles exige que toda persona que asista a un evento multitudinario y que propicie la aglomeración debe presentar una prueba negativa, además de su evidencia de vacunación.