El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, adelantó que prevé eliminar la vacunación obligatoria contra el COVID-19 en jóvenes de 16 a 21 años para asistir a escuelas o instituciones educativas.

No obstante, reiteró ayer que la pandemia de COVID-19 no se ha terminado y que hay datos empíricos que sostienen como la vacunación contra este virus ayudó a bajar la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad.

“Lo vamos a quitar (el requisito)”, dijo el funcionario tras un fuerte careo sobre este tema con la senadora Joanne Rodríguez Veve, en una extensa vista pública para investigar el impacto que ha tenido el estado de emergencia decretado por el gobierno debido a la emergencia salubrista mundial.

Rodríguez Veve cuestionó a los funcionarios del Departamento de Salud sobre las razones médicas y científicas para mantener el mandato de vacunación para este sector, pero no para otros grupos.

“Todos los mandatos son analizados y son para quitarse, no para que se queden toda una vida”, dijo Mellado al comentar que ya se han registrado unas 5,000 muertes por COVID-19 en el país.

La principal oficial médico de Salud, Iris Cardona, detalló que 296,019 personas en Puerto Rico no están vacunadas contra COVID-19.

“Tenemos que reforzar la campaña educativa a este sector”, expresó Mellado, quien en múltiples ocasiones durante la audiencia solicitó respeto de parte del público en el salón, compuesto en su mayoría por personas que realizaban comentarios en voz baja en contra del funcionario o de la vacunación.

Durante la vista, la doctora Cardona indicó que desde diciembre de 2020 se han reportado 4,400 reportes de efectos adversos a la vacuna, la mayoría de fiebre, dolor o inflamación en el área de inyección, aunque dijo también se ha reportado de personas que han tenido que ser hospitalizadas. Agregó que a nivel pediátrico se han reportado 21 casos del síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, entre ellas el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales.

El secretario, además, anticipó que se enmendará próximamente el reglamento de Salud para no exigir la vacunación contra el COVID-19 para expedir certificados de salud. Sobre el uso de mascarillas, el galeno se comprometió a que se evaluarían los protocolos que requieren su uso en las escuelas.

A preguntas de la senadora Rodríguez Veve, Mellado también negó que Salud haya emitido una directriz para que los médicos u otros proveedores de salud rechacen atender a pacientes que no se hayan vacunado contra el COVID-19.

Explicó que un proveedor en el sector privado puede decidir a quién o no atiende, sobre todo si es un paciente nuevo y no es una emergencia. No obstante, recordó que si es una emergencia la ley federal EMTALA garantiza que los hospitales atiendan a todo paciente.

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología de Salud, resaltó, además, que de marzo de 2020 a abril de 2022 se han reportado 47 casos de miocarditis en menores de cero a 21 años de Puerto Rico. Miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. De esos 47 casos, dijo, 25 habían sido vacunados.