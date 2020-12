Los ciudadanos tienen hasta el próximo viernes, 26 de diciembre, para solicitar la extensión de 13 semanas del beneficio de seguro por desempleo.

Así lo informó hoy el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, al indicar que el trámite se puede hacer de forma automática a través de la página de Internet de la agencia: trabajo.pr.gov.

Rivera Santiago recordó que esta extensión de 13 semanas adicionales, luego de agotadas a las 26 semanas del programa por desempleo, ya estaban disponibles, pero solicitándose de forma manual.

“Ahora lo pueden hacer de forma automática en la página de Internet. Solo tiene que entrar con su número de Seguro Social y contraseña, contestar unas preguntas y llenar las semanas que estaría reclamando como que estuvo desempleado, y lo certifica ahí mismo”, dijo Rivera Santiago.

“Es mejor hacerlo con una computadora, pero si no tiene, es importante que los ciudadanos sepan que si entran a la página de Internet usando un teléfono, tienen que virarlo de forma horizontal”, explicó.

También recomendó utilizar el mecanismo de depósito directo, porque el recibo de cheques a través del Servicio Postal “está tardando hasta tres semanas”.

Asimismo, el funcionario indicó que el mismo 26 de diciembre es la fecha límite para solicitar la asistencia del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

“Los ciudadanos deben saber que aunque no hayan recibido los pagos ese día, no significa que no se vayan a perder. Puede ser que los reciban después”, comentó.

De igual manera, llamó la atención de que “miles de ciudadanos” todavía no han certificado las semanas del 1 al 12 de septiembre para recibir el cheque de $300 del programa “Lost Wages Asistance” del gobierno federal.