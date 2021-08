El secretario de Salud, Carlos Mellado, se distanció este miércoles de las expresiones que hizo el principal oficial de Epidemiología de la agencia, el doctor José E. Becerra López, quien en un escrito arremetió contra la labor de la prensa al criticar un artículo publicado por El Nuevo Día sobre la suspensión de las pruebas de cernimiento en centros de adultos mayores.

Al mismo tiempo, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) deploraron y repudiaron los comentarios publicados por Becerra López, los que catalogaron como una “afrenta al derecho a saber de todos los puertorriqueños y su prensa”.

En su blog personal de Consultas Epidemiológicas, Becerra López se refirió a un periodista de este medio como “inescrupuloso” y aludió, además, a “terroristas mediáticos y sus cómplices en la prensa”, aunque no rechazó la información divulgada sobre la situación en los hogares de adultos mayores.

“Yo no le temo a los terroristas, porque quien mora en la verdad no le teme a la mentira. Ni le temo a los periodistas inescrupulosos que la trafican. Adelante con sus mentiras, que serán expuestas a la luz de la verdad de los hechos. Así reafirmo mi vocación científica”, señaló el galeno en su escrito.

Ante la controversia desatada por sus expresiones, el secretario de Salud, Carlos Mellado, se distanció de las declaraciones y los ataques del epidemiólogo, y se comprometió a dialogar con él.

“Las expresiones del Dr. Becerra no representan mi opinión. Aunque no son expresiones en su carácter oficial, él es un funcionario público. Dichas expresiones y ataques personales no representan el estilo del gobernador (Pedro Pierluisi) ni el mío. Sobre el particular, tendré un diálogo con el Dr. Becerra. Nuestro deber es enfocarnos en atender la pandemia con vacunación y educación al pueblo”, subrayó Mellado en declaraciones escritas.

Becerra López cuestionó, en su escrito, las intenciones de informantes de este medio que señalaron que detuvo la realización de pruebas de cernimiento de COVID-19 en los centros de cuidado prolongado de adultos mayores, aun cuando los tres informes de vigilancia publicados en mayo mostraban un aumento en la cantidad de casos positivos entre los residentes en estas instituciones.

“Esta es una mentira difundida por terroristas mediáticos y sus cómplices en la prensa”, sostuvo el principal oficial de Epidemiología.

Asimismo, arremetió contra el científico y excontratista del Departamento de Salud Danilo Pérez, quien hoy dirige la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico (Cosaco).

“Aunque el reportero inescrupuloso no cita a sus fuentes, sus tendenciosas preguntas en el pasado han servido de fotuto de Danilo Pérez, un oportunista sin capacitación epidemiológica, despechado por haber perdido su jugoso contrato con el Departamento de Salud”, continuó Becerra López en su blog.

Organizaciones periodísticas repudian los comentarios

La Asppro y la OPC defendieron el trabajo del periodista, y cuestionaron el que Becerra López “insinuara” que debe violentar la confidencialidad periodística, al exigirle que revele los nombres de sus fuentes.

“El compañero, en el debido ejercicio de su labor periodística, corroboró la información con la fuente oficial que confirmó los datos, incluido el propio Becerra López”, dicen los dos gremios periodísticos en un comunicado de prensa conjunto.

Las Juntas de Directores de la Asppro y la OPC indicaron que las expresiones de Becerra López no solo “son una afrenta al derecho a saber de todos los puertorriqueños y su prensa, sino que es un acto que denota desesperación ante el ejercicio de fiscalización sobre su gestión que, aunque la catalogue como un ejemplo de ‘altruismo’ continúa siendo objeto de escrutinio público, como cualquier otro funcionario o contratista de esta o cualquier administración”.

La presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, dijo a El Nuevo Día que las expresiones de Becerra López eran “inaceptables” y denotaban poco profesionalismo.

“Las expresiones de un funcionario que firma su blog en carácter oficial y adjudica, sin tener conocimiento, quién es la ‘fuente’ de una historia y llama ‘cómplice’ al colega que verificó una denuncia es inaceptable. No solo lacera el trabajo del periodista que confirmó la información con otras fuentes -incluyendo a la fuente oficial que es el propio funcionario y la agencia encargada- no solo es una falta de respeto a los periodistas, sino que resulta ser, además, muy peligroso y poco profesional”, afirmó Suárez.

A su vez, la Asppro y la OPC recalcaron que el Departamento de Salud dejó de proveer los “datos crudos” de la pandemia. Recordaron que ambos gremios, a través de la Alianza Pro Transparencia, preparan un informe diario de las estadísticas de la pandemia.

“Repudiamos esta cultura de opacidad sobre la interpretación de los datos, lo cual tiene un efecto congelador del discurso público al que tenemos derecho a base de la ley, la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución federal”, indicaron los gremios periodísticos.