Tras tomar más de un año en completar la investigación, que incluyó entrevistas a 24 testigos, los fiscales especiales independientes (FEI), Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz afirmaron hoy, martes, que no pudieron encontrar el quantum de prueba ni Ia intención criminal o negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del chat de Telegram.

“El Panel del FEI, atendiendo el precepto de total independencia que le confiere la Ley 2-1988 respecto al trabajo de los fiscales, tomó conocimiento de su determinación de remitir a Ia Oficina de Ética Gubernamental el resultado de la investigación para la consideración de estos, a la luz de la Ley de la OEG”, informó el Panel en un comunicado de prensa.

Los fiscales especiales, también, decidieron referir a Elías Sánchez Sifonte, quien fue representante del exgobernador Ricardo Rosselló ante la Junta de Supervisión Fiscal, a la Oficina del Procurador General, ante la posible infracción de los Cánones 28 y 38 del Código de Ética de la Profesión de Abogados, por su intervención en un asunto gubernamental.

Las consecuencias del chat de Telegram, de unas 889 páginas, han sido principalmente políticas, con la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares el 24 de julio y la renuncia, en distintos momentos, de todos los implicados en el chat. La renuncia del gobernador se produjo 11 días después de publicado el chat tras intensas manifestaciones tanto en Puerto Rico como en estados de Estados Unidos por la indignación que provocó el contenido del chat.

En las 889 páginas del chat que se publicaron abundaban las burlas e insultos machistas, homofóbicos y comentarios insensibles sobre sobre distintos asuntos de interés público. Las conversaciones divulgadas fueron hechas entre el 30 de junio de 2018 y enero de 2019, e incluían mofas de personas que habían fallecido por el huracán María, la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses, insultos contra figuras públicas y políticas, entre otros.

✉ Email El gobernador Ricardo Rosselló encabezó las conversaciones. Entre otras cosas, llamó "puta" a la exconcejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito. (ELNUEVODIA.COM)

El ahora exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, renunció luego de la controversia. Participó en el chat de manera limitada. (ELNUEVODIA.COM)

Christian Sobrino ocupaba cinco puestos en el gabinete, entre ellos, el de principal oficial financiero y representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal. Renunció a todos sus cargos. (ELNUEVODIA.COM)

Alfonso Orona fue asesor legal del gobernador y asesor de asuntos laborales. Renunció luego de haber tenido un accidente tras conducir bajos los efectos del alcohol. (ELNUEVODIA.COM)

El cabildero Elías Sánchez dirigió la campaña del gobernador en el 2016 y lo representó en la Junta de Control Fiscal hasta el 2017. (ELNUEVODIA.COM)

Raúl Maldonado, exoficial principal financiero, exsecretario de Hacienda y exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (ELNUEVODIA.COM)

Carlos Bermúdez es exasesor de comunicaciones del gobernador y la comisionada residente, Jenniffer González. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Edwin Miranda controlaba la opinión pública, dirigía la compañía de relaciones públicas KOI. (ELNUEVODIA.COM)

Ramón Rosario es exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Participaba como analista político en Telemundo y fue suspendido tras el escándalo. (ELNUEVODIA.COM)

Ricardo Llerandi es el secretario de la Gobernación. Antes fue director de la Compañía de Desarrollo Económico y Comercio. Tuvo una participación limitada. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Rafael Cerame participó activamente en el chat. También asesoraba al gobernador en el área de comunicaciones. (ELNUEVODIA.COM)

En la resolución del Panel, se cita la determinación de los FEI al indicar: “Aún con toda la indignación que ha generado el contenido conocido del chat, ello no es suficiente para que se pueda proceder a presentar cargos penales. Se requieren elementos constitutivos de delito a la luz de las disposiciones del Código Penal. Con esa prueba no contamos”.

“La extensa y minuciosa investigación descargada por los FEl fue al extremo de visualizar incluso, si ante la ausencia de prueba para configurar delitos procesables, existían bases legales para cualquier modalidad de tentativa. Esto tampoco ocurrió”, indicó el Panel.

Añadieron que la investigación del Chat presentó trabas desde su inicio, puesto que, alegaron, que el expediente que recibieron del Departamento de Justicia -que contenía una investigación preliminar- presentaba “serias limitaciones investigativas que, desde el inicio, marcaron el curso de la investigación formal de los FEI”.

En aquel momento, cuando Justicia comenzó una investigación del Chat de Telegram, la secretaria de esa agencia era la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Entre las limitaciones investigativas que presentó el expediente de Justicia, el Panel resaltó “la ausencia de declaraciones juradas que involucraran en la comisión de delito a varias de las personas referidas. También, deficiencias en el análisis preliminar de la data de los celulares -a los cuales no se les hicieron análisis lógicos, ni físicos- así como falta de instrucciones uniformes de parte de los fiscales del DJPR (Justicia) a los agentes que intervinieron en el proceso”.

La única prueba directa sobre actuaciones impropias, según la resolución de los FEI, están relacionadas con la intervención de Sánchez Sifonte en un proceso de subasta gubernamental que podrían ser constitutivas de violaciones éticas a la luz del Código de Ética de la Profesión de Abogados.

Mientras, en el caso de Rosselló Nevares, los FEI concluyeron que no encontraron elementos delictivos en los posibles delitos apuntados, por falta de prueba.

“Tampoco hubo pérdida de fondos públicos ni daño a la propiedad pública. Los FEI no encontraron que el contenido de la información en el chat haya conllevado la comisión de delito. La poca información compartida de forma negligente no encuentra apoyo en los elementos de los delitos para su procesamiento. Específicamente, en cuanto a los delitos por negligencia, el Tribunal Supremo ha dispuesto que este delito no se configura en el grado de tentativa”, justificó el Panel.

“Somos conscientes del dolor que causó para muchas personas conocer parte de las conversaciones del chat y las ofensas contenidas en el mismo. Sin embargo, como hemos visto, no importa cuánto se ha escudriñado, el resultado del caso no varia. No hay prueba de la comisión de delito que conlleve la presentación de cargos criminales, menos aún con el quantum requerido de más allá de duda razonable”, puntualizaron los fiscales.