El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) no encontró causa penal contra el excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, por el caso del almacén de suministros localizado en Ponce, donde aparecieron, entre otras cosas, suministros expirados tras los terremotos de enero de 2020.

“Los fiscales concluyeron que en el ámbito penal no encontraron suficiente prueba para sostener imputaciones criminales ante los tribunales”, sostuvo en un comunicado de prensa el FEI.

Ante esto, los fiscales refirieron el caso a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Joel Figueroa Betancourt, Evelyn Cumba y Luis Cruz también fueron referidos al FEI por el Departamento de Justicia por la aparición de los suministros.

“En síntesis, la prueba recopilada por Justicia apuntaba a la pérdida o daño a la propiedad pública en los almacenes de suministros, como consecuencia del incumplimiento de las funciones por parte de los funcionarios”, añadió el comunicado. “Particularmente, contra Acevedo se reflejaba que tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el almacén, que ejercía actos de custodia y administración del mismo, como tomaba las decisiones de qué se distribuía o sacaba de la instalación”.

PUBLICIDAD

Aunque los fiscales especiales encontraron que no aplicaba el delito de influencia indebida, ampliaron la investigación en torno a posibles violaciones al Código Penal por omisión en el cumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber. No obstante, los fiscales no encontraron “prueba suficiente para derrotar la presunción de inocencia y probar delitos en el ámbito del derecho penal”

“No hay prueba de que las personas referidas actuaron con la intención o finalidad específica de que los suministros en el almacén se dañaran”, establece el informe del FEI.

De acuerdo con el comunicado, los fiscales también encontraron evidencia de que desde que Nmead asumió el control del almacén hubo operativos de limpieza y de organización.

Añadió que “no se les pueden adjudicar” la expiración de los productos en el almacén a los funcionarios, ya que los artículos se almacenan si no hay emergencia.

Entretanto, los fiscales tomaron en consideración las expresiones de Acevedo a la Cámara de Representantes en una vista pública, donde, según el comunicado, “le fue adjudicada total credibilidad”.

“Con esta prueba exculpatoria es imposible sostener alegados cargos criminales por perjurio”, señaló el informe.