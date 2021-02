El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, afirmó este martes que todas las personas que acudieron desde la madrugada de hoy a los centros de vacunación y no recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 porque el fármaco no han llegado a la isla, serán inmunizados dentro de 24 a 48 horas.

Si ese proceso se atrasa, la Guardia Nacional tiene la misión de proveer la segunda dosis de la vacuna contra el virus en o antes de 42 días, como máximo, desde que la persona recibió la primera dosis, según Reyes.

Sin embargo, la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) establece que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech debe recibirse tras 21 días, mientras que para la segunda dosis de la vacuna de Moderna son 28. Alterar ese período establecido en la autorización del uso del fármaco podría afectar la efectividad de la inoculación, según la agencia.

La FDA insiste que mientras las farmacéuticas que desarrollan las vacunas no apoyen esas alteraciones en períodos, el término para administrar la segundas dosis debe permanecer según lo prescrito inicialmente.

Reyes, sin embargo, argumenta que el CDC y algunos científicos han establecido que la segunda dosis puede esperar más tiempo.

“La vacuna continúa con su efectividad. En el caso de Moderna es un 94.1 por ciento, en el caso de Pfizer es un 95 por ciento, así que ambas están ahí cerca del 95 por ciento y han establecido los científicos que hay un período que puede llegar hasta 42 días. Así que si tú no te vacunas en ese período (42 días) sí se puede afectar la vacuna”, dijo el general en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Reyes destacó que, tras un atraso en el envío de vacunas a Puerto Rico, ayer no recibieron el cargamento que esperaban y hoy fueron miles de personas las que se quedaron desprovistas de recibir la segunda dosis que les correspondía.

No obstante, el militar no pudo precisar el número de personas que no recibieron hoy la segunda dosis. El Nuevo Día contactó al Departamento de Salud para conocer la estadística, pero la portavoz de la agencia, Lisdián Acevedo, tampoco proveyó los números.

“Las vacunas están llegando a Puerto Rico. Eso es importante mencionarlo. Sí están llegando semanalmente a Puerto Rico. La dinámica de la emergencia es que a veces algunos días cuando se espera pues no llega, se puede atrasar uno o dos días y es algo que tenemos que lidiar porque no controlamos esa distribución de Pfizer y Moderna”, detalló.

Sin embargo, esa es solo una de las dos razones por las que se atrasa la administración de vacunas. La segunda, según Reyes, es que en los centros de vacunación se establece una cantidad de personas que se vacunarán por día, por lo que cuando esa cantidad se completa no hay vacunas para administrarle al resto de las personas que hayan llegado a vacunarse.

El ayudante general mencionó que la segunda dosis está garantizada para administrarla dentro del período establecido por cada farmacéutica y que evitarán, mientras sea posible, llegar a 42 días.

“El propósito es vacunar a las personas, y esa segunda dosis las ha garantizado el gobierno federal. Puede que el embarque llegue uno o dos días tarde y eso nos afecta la operación, pero lo estamos garantizando. El CDC de Atlanta garantiza la segunda dosis y nosotros la vamos a administrar. La fecha que ellos han dicho es no más de 42 días. Lo que pasa es que no quiero que la gente lo entienda mal. Lo que quiero llevar es que a usted le toca la vacuna el día 28 y va al centro. Si nosotros llegamos al máximo de vacunas y usted no recibe la suya, no se vaya. Nuestro personal lo atenderá y le dará un turno para dentro de 24 a 48 horas”, acotó Reyes.

Al tiempo, el general pidió a la población que cuide la tarjeta de vacunas que se le provee y se asegure de llevarla cuando le corresponde la segunda dosis. Tener la tarjeta a la mano ayudará al personal que administra el proceso a asegurarse de que la persona recibe la segunda dosis del mismo fármaco que le aplicaron inicialmente.

“Si la persona comienza el proceso de vacunación con Pfizer, tiene que recibir la segunda dosis Pfizer, para que esa efectividad alcance los porcentajes que las farmacéuticas han expresado”, indicó Reyes.

El general añadió que el atraso en la entrega de vacunas no está ocurriendo en la isla únicamente, sino que se replica en toda la nación americana.

Hasta ayer en Puerto Rico se habían recibido 544,825 vacunas contra el COVID-19 (independientemente de marca y dosis). De ese total, según Reyes, se han distribuido 481,005 y se han administrado 325,714.

La diferencia entre las distribuidas y recibidas radica en que hay cerca de 200 proveedores de vacunas en Puerto Rico (Walgreens, CVS Pharmacy, Costco, etc.) que se encargan de distribuir y administrar el fármaco.