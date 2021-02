El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, confirmó esta mañana que cientos de personas se quedaron hoy, martes, esperando por recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 luego que el cargamento que esperaban ayer no llegó.

Reyes indicó que en los seis centros que tiene la Guardia Nacional alrededor de la isla para administrar vacunas se iniciaron las labores hoy con una cantidad limitada de dosis y se esperaba que se agotaran para las 9:00 a.m. de la mañana.

“La producción de Pfizer y Moderna no es la que se esperaba, por lo tanto los envíos que están viniendo a Puerto Rico no están viniendo según programado. Ayer se esperaba un cargamento de dosis para poder redistribuir y reabastecer los centros, pero no llegó. Está programado para llegar hoy durante el día”, dijo Reyes en entrevista radial (WKAQ-580).

PUBLICIDAD

Según Reyes, la Guardia Nacional aguarda por un cargamento que debería traer de 75,000 a 80,000 dosis de la vacuna que deberá distribuirse alrededor de sus centros de vacunación y los cerca de 200 proveedores de vacunas en la isla.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con Reyes y, al momento, aguarda por la comunicación.

Además, este medio verificó con el Departamento de Salud cuántas personas citaron para vacunarse hoy, pero la portavoz de prensa de la agencia, Lisdián Acevedo, indicó que no tienen ese número, por tratarse de estadísticas que maneja la Guardia Nacional, que tampoco pudieron proveerla.

Sin embargo, Acevedo dijo que la agencia le entregó ayer 10,000 dosis de vacunas a la Guardia Nacional para su administración.

Por su parte, Reyes les pidió a las personas que acudieron a los centros de vacunación que no se vayan de la fila sin antes tomar un turno para recibir la segunda dosis en algún momento de las próximas 24 a 48 horas.

“El personal nuestro tiene instrucciones para decirle que no se vayan de la fila para entrar su información y que la persona se vaya con una cita fija para las próximas 24 a 48 horas. Ya hay un sistema de citas que está siendo implementado y lo que sucede es que si la persona llega sin cita, en ese momento se entra la información y se le da la cita”, explicó.

El general resaltó que el número de personas vacunadas en Puerto Rico ya supera los 320,000, considerando la primera y segunda dosis.