Aunque el gobierno de Puerto Rico cuenta con el marco legal para combatir la pobreza, nunca ha desarrollado los mecanismos para mitigar la desigualdad social y reducir las brechas de género, concluyó un nuevo informe de la Oficina del Contralor.

El documento destaca, además, que, a 11 meses de su creación por virtud de la Ley 84 de 2021, la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social no había preparado un plan estratégico que integrara los esfuerzos dirigidos a atender esta problemática, ni había remitido a la Asamblea Legislativa ni al Ejecutivo el plan de trabajo que debía completar a 90 días de su establecimiento.

La Comisión tampoco había preparado ni presentado una lista de los fondos estatales y federales disponibles para promover la reducción de la pobreza infantil e incentivar el empleo, según el informe, que destaca, igualmente, que, a diciembre de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi no había nombrado a todos los miembros del organismo.

“Lo interesante es que Puerto Rico estableció su marco legislativo, las reglas del juego para atender el asunto de la pobreza, pero los mecanismos de ejecución no se llevaron a cabo, no se implementaron y no se nombró al personal que debía estar allí”, dijo el subcontralor David de Jesús Colón en entrevista con El Nuevo Día.

Los hallazgos –dados a conocer el 27 de septiembre– surgen de un análisis dirigido por la Auditoría General de la Nación de la República Argentina. La intención, explicó De Jesús Colón, fue examinar el panorama de Puerto Rico respecto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, un plan de acción cuyo objetivo final es erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.

El período auditado cubrió del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

El propósito era auditar las políticas y acciones de los gobiernos para reducir la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en condiciones de pobreza. “Puerto Rico tiene muchos programas, algunos del Departamento de la Familia, pero, por alguna razón, no nos hemos movido a lograr crear este interés de las personas que están en la situación de pobreza para que vean que tienen la oportunidad de salir de ahí”, expuso el subcontralor.

En 2022, según los datos del Censo integrados al análisis, el 42% de la población de Puerto Rico y el 58% de los menores de 18 años vivían en pobreza.

De Jesús Colón destacó que, en cuanto a las brechas de género, la Ley 84 no establecía ni vinculaba medidas para disminuirlas. Tampoco incluía métodos que permitieran a los ciudadanos presentar recomendaciones y comentarios a la Comisión. “Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el programa contra la pobreza infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil”, lee el documento.

Como parte del análisis, también se estudió la operación de la Comisión Asesora, un organismo que estuvo en funciones entre mayo y diciembre de 2021 y que, posteriormente, fue sustituido por la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social. “Esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación”, concluyó la investigación.

¿Cuál fue el impacto?

Respecto al crédito por trabajo y al crédito por menores, otorgados por el gobierno federal para el año contributivo 2021, se concluyó que, aunque esos incentivos fueron promovidos, la Comisión “no tenía disponibles los mecanismos de medición para determinar el nivel de éxito de dicha promoción en la cantidad de planillas radicadas”.

Al 6 de octubre, se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban.

Entre las recomendaciones incluidas en el documento, está desarrollar política pública para identificar las brechas de género, asegurar que la Comisión implemente las disposiciones de la Ley 84-2021, realizar los nombramientos pendientes y procurar que los programas vinculen la política pública con los objetivos de desarrollo sostenible.

La asignación de recursos económicos adicionales al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para que pueda mantener datos actualizados sobre los avances dirigidos a la reducción de la pobreza es otras de las sugerencias en el documento.