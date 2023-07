Hace casi dos semanas, un grupo de sobre 25 padres y madres comenzaron un adiestramiento laboral en el primer Centro 2G (Dos Generaciones), en Toa Baja, de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden) del Departamento de la Familia, que forma parte de las alternativas recomendadas por el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) para atender la pobreza infantil en la isla.

Los Centros 2G del Departamento de la Familia son ejemplos de soluciones basadas en evidencia que contribuyen a reducir el alto nivel de pobreza en Puerto Rico, que afecta al 55% de los niños y jóvenes en la isla, de acuerdo al Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud 2023 del IDJ. Estos espacios pretenden dar un servicio mixto a las familias para lograr sacarlos del ciclo de la pobreza.

“Nosotros insistimos en los modelos bigeneracionales o de toda la familia porque si continuamos sirviendo a las familias de la misma forma, no va a haber progreso. Estamos viendo cómo empujar políticas públicas desde diferentes agencias para tener programas que atiendan a toda la familia”, enfatizó la doctora María Enchautegui Román, directora de Investigación y Política Pública del IDJ.

Ante el hecho de que hay casi 300 mil menores de edad bajo el umbral de pobreza en Puerto Rico, El Nuevo Día consultó a voces expertas en propuestas para trabajar a nivel estatal y municipal para reducir el problema, de cara al aumento en el costo de vida, el efecto de los desastres naturales y la falta de vivienda.

“Muchas de las familias no tienen alguno de los padres empleado y esto conlleva que los menores vivan bajo pobreza. Ha sido un problema histórico en Puerto Rico. (…) Tenemos una hoja de ruta para reducir la pobreza infantil en 10 años, que incorpora unas políticas bastante amplias y diversas desde el desarrollo de destrezas y apoyo para la creación de empleos”, explicó Enchautegui.

La mediana de ingresos de familias con menores en Puerto Rico es $22,734, casi $36,000 menos que la mediana de ingresos en Nuevo México ($58,709), la segunda jurisdicción más baja en todo Estados Unidos.

Para el Índice de Bienestar Municipal se utilizan datos de los estimados de cinco años (2017-2021). En comparación con el estudio del IDJ de 2021, que analizó datos del 2019, el porcentaje de menores bajo condiciones de pobreza descendió de 57% a 55%.

Pueblos con mayor pobreza infantil

El Índice Municipal del IDJ colocó a los pueblos de Vieques (86%), Lajas (81%), Arroyo (79%), Adjuntas (78%) y Florida (77%) como los lugares con mayor pobreza infantil en Puerto Rico.

“En Vieques, hay muchas madres solteras desempleadas, que puede ser un factor que abona a lo que es la pobreza en los niños. La falta de residencia también puede influir en la necesidad económica de los padres. Por tener un techo seguro para los hijos, pagan (altas rentas) y quizás pueden carecer de otras cosas”, compartió el alcalde de la Isla Nena, José Corcino Acevedo.

El primer ejecutivo viequense indicó que en la isla municipio se duplica el costo de vida en comparación con otros pueblos.

Del mismo modo, el alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, compartió que “es una realidad que llevamos décadas en esa situación de pobreza, porque la gran población de Adjuntas siempre ha estado por debajo de los niveles de pobreza según los estándares de Estados Unidos”.

Explicó que en su pueblo de la montaña no se han podido desarrollar ciertas industrias para mejorar la calidad de vida. “Aquí el desarrollo en básicamente agrícola, y entonces las personas que se prepararon, gran parte de ellos en su vida productiva, están fuera de Adjuntas, y, en su momento de retiro regresan a su pueblo”, puntualizó.

Soto Rivera aseguró que a nivel municipal han tomado como punta de lanza el turismo, preparando la infraestructura de Adjuntas para “ir fortaleciendo las oportunidades para que los jóvenes se queden acá”.

En el caso de Lajas, el alcalde Jayson Martínez compartió que los terremotos del sur, en enero de 2020, afectaron crucialmente su pueblo y que, entre los daños, estuvo la pérdida de un Head Start.

“El problema que tiene Lajas como tal es que tenemos pocas industrias para fomentar el desarrollo laboral. Ya nosotros, en esta administración, hemos conseguido traer dos fábricas nuevas para crear nuevos empleos. La pandemia también atrasó el desarrollo económico por varios años”, explicó Martínez.

Asismismo, coincidió con otros ejecutivos municipales en que se les han caído proyectos porque no encuentran empleados, por lo que comentó que también se debe incentivar la fuerza laboral a nivel municipal frente a las ofertas del sector privado.

Mientras tanto, José Gerena Polanco, alcalde de Florida –uno de los pueblos más pequeños en la isla, pero con un alto nivel de pobreza– coincidió con la doctora Enchautegui Román en que los programas de cuido ayudan a que los padres puedan tener mayor flexibilidad para completar sus estudios y buscar trabajo.

Por su parte, la directora de la Escuela Ricardo Rodríguez en Florida, Marisol Laureano, estimó que el 98% de los estudiantes de kínder a quinto grado en su plantel están bajo el nivel de pobreza por lo que resaltó que los comedores escolares son esenciales para estos menores.

“La situación de la pobreza infantil es compleja, y los datos nos ayudan a someter propuestas porque, bajo Acuden, hemos podido ampliar servicios. (…) Otro programa de Acuden (Child Care), que atiende niños desde los seis meses, da la oportunidad a padres que no tienen estudios porque, mientras les cuidamos los chicos, estudian. Pero para tenerlos allí tienen que tener algún trabajo o hacer gestiones de empleo o estudio”, abundó Gerena Polanco.

Políticas de dos generaciones

Entre las alternativas que ha desarrollado el Departamento de la Familia, se encuentra el proyecto de ubicar 13 Centros Dos Generaciones (2G) para atender a toda la isla.“De los 13, ya 10 están en un 60% a 70%. El IDJ es parte del proyecto, y próximamente van a comenzar a dar adiestramiento a todo el personal (alrededor de 60 empleados)”, explicó el administrador de Acuden, Roberto Carlos Pagán.

Tan reciente como esta semana, Pagán mencionó que se inauguró un centro en Utuado que tiene de frente una escuela que se especializa en adultos que no han completado su cuarto año. Puntualizó que los Centros 2G se ubicaron en lugares donde se documentó, en su estudio de necesidades de niñez temprana, que hacían falta servicios tanto para los menores como los padres.

Acuden espera tener los 13 centros listos antes de diciembre. Pagán compartió que tomaron como referencia otros Centros 2G de estados como Nueva York, que tiene 44 centros para brindar servicios tanto madres y padres como a sus hijos.

“Lo más importante es que no solamente le van a dar servicios a su municipio, sino que van a dar servicios a nivel de las regiones con trabajadores sociales y personas especializadas en la niñez temprana”, compartió.

Además, destacó que en sus programas de Head Start y Child Care atienden a alrededor de 14 mil niños en este momento.

Del mismo modo, el jefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Alberto Fradera, indicó que el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) impacta a 1.3 millones de participantes en Puerto Rico, entre ellos aproximadamente 300 mil menores de edad y 100 mil jefas de familia.

Además, mencionó que mediante el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), las madres o padres que estén estudiando o trabajando pueden recibir una ayuda económica adicional al PAN.

“El menor, cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad y pobreza en su entorno, sus padres deben estar pasando por lo mismo. Los menores dependen de sus custodios, así que es importante mencionar que se debe atender a toda la familia y darle continuidad a su desarrollo”, indicó Fradera.

Marco económico de la isla

El economista José Caraballo Cueto aportó que, en términos generales, la economía ha crecido a raíz de la llegada de más fondos federales en respuesta a la reconstrucción post huracán María y la pandemia de COVID-19.

“A nivel macro, la economía ha estado creciendo y el empleo está a niveles que hace tiempo no se veían y algunos indicadores están mejores, como el salario. Eso es positivo. Lo que no es positivo es que es temporero, porque estamos ante un escenario nunca antes visto de un flujo de fondos federales que estimula la economía, pero ¿qué va a pasar una vez se acaben esos fondos federales que no son recurrentes?”, argumentó.

Además, el también catedrático de la Universidad de Puerto Rico señaló como cambios favorables la llegada del Crédito Federal por Dependiente (Child Tax Credit), que se aplicó en el 2022, y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

“ A pesar de todo eso, comoquiera estamos viendo en Puerto Rico unos municipios donde la pobreza infantil llega a unos niveles espantosos, hasta el 80%. ” José Caraballo Cueto, economista

Al analizar posibles soluciones, el profesor recomendó que a nivel federal se debe aprobar el Ingreso Social Suplementario (SSI, en inglés), que daría una asignación de más de $500 mensuales tanto para la niñez y vejez en situaciones de pobreza como para personas con impedimentos. Sin embargo, extender este beneficio a Puerto Rico fue rechazado por las tres ramas del gobierno federal.

A nivel estatal, insistió en activar las zonas con mayor depresión económica, como también traer de vuelta los incentivos contributivos en mayor escala para los pueblos con más pobreza. Además, insistió en la necesidad de una reforma agraria y darle mayor atención a los activos turísticos del suroeste, zona en que varios pueblos tienen altos porcentajes de pobreza infantil, como Lajas.

“Creo que tenemos que volver a mirar la historia, y ver las cosas que funcionaron. Por ejemplo, el proyecto Manos a la Obra”, comentó.

Por su parte, la doctora Enchautegui Román insistió en que se deben buscar más alternativas locales para no depender solamente de fondos federales. Además, reiteró que muchas de estas acciones tienen que ser “a nivel ejecutivo, de reglamentos, de cartas circulares”.

“La Ley 84 (Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y las Desigualdades Sociales, puesta en vigor en 2021) fue el comienzo. Estamos haciendo bastante sobre cómo podemos utilizar estos datos (del IDJ) para tomar acción en política pública”, apuntó.