El Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) reveló hoy, miércoles, 297,526 niños y niñas en Puerto Rico viven en condiciones de pobreza lo que representa un 55%, siendo Vieques, Lajas, Arroyo y Adjuntas los municipios con los porcentajes más bajos.

“Puerto Rico continúa estancado en las condiciones de vida en las que se desarrollan la niñez y la juventud, con una clasificación de ‘D’. Con esta calificación en el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud, Puerto Rico se ubica en la posición número 31 en comparación con las 51 jurisdicciones de Estados Unidos”, expresó la doctora María Enchautegui, directora de Investigación y Política Pública del IDJ.

Mientras, la mediana de ingresos de familias con menores en Puerto Rico es $22,734, casi $36,000 menos que la mediana de ingresos de las familias con menores en Nuevo México ($58,709), la segunda jurisdicción más baja en su categoría.

En comparación con el estudio del IDJ publicado en el 2021, que analizó datos del 2019, el porcentaje de menores bajo condiciones de pobreza en el informe de 2023 descendió de 57% a 55%. En el año pasado, no se publicó el índice debido a la falta de datos del 2020, año en que inició la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico.

El Índice es una herramienta desarrollada y publicada por el IDJ por los pasados 10 años con el propósito de brindar una evaluación exhaustiva del estado en el que viven la niñez y juventud de 0 a 17 años en Puerto Rico, examinando 27 indicadores en las áreas de economía, familia, educación, salud y seguridad.

Los municipios con más niños bajo el nivel de pobreza fueron Vieques (86%), Lajas (81%), Maricao (78%), Adjuntas (78%) y Florida (77%). En el informe del 2021, los municipios fueron Vieques (83.1%), Lajas ((82.7%), Maricao (82%), Guánica (76.4%) y Arroyo (75.6%) por lo que tres de los pueblos se mantuvieron entre ambos estudios.

Del 2011 al 2021, el porcentaje de familias con menores donde uno o ambos padres estaban desempleados o fuera de la fuerza laboral disminuyó en casi 10 puntos porcentuales.

“Es importante notar que los ingresos de las familias con menores permanecen bajos, aún cuando a 10 años ha disminuido la cantidad de familias con menores y al menos un padre o madre sin empleo, indicador en el que actualmente estamos en un 40%. Todavía un gran número de familias, un 61%, necesitan del PAN para reunir sus necesidades de nutrición. Como país no estamos logrando abrir caminos para la movilidad económica ascendente a las familias con menores en Puerto Rico”, comentó Vallerie Blakely Vallecillo, analista de investigación del IDJ.

El 61% de las familias reciben el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), ubicando a Puerto Rico en la posición número 1, en comparación con otras jurisdicciones. Los municipios en los que más familias reciben PAN son Guánica (84%) y Ciales (74%).

Del mismo modo, el estudio señala que uno de cada dos niños en la niñez temprana y de bajos y medianos ingresos no está participando de las asistencias de cuido del gobierno, entiéndase Head Start o Early Head Start.

“Históricamente hemos descansado en fondos federales y estamos promulgando un CTC (Child Tax Credit) local… A veces no nos enfocamos en buscan estrategias locales… Nuestra ruta de política publica hace una diversidad de propuestas para resolver los problemas. No todas las familias encajan en una misma solución, por eso nosotros trabajamos distintas propuestas como los modelos bigeneracionales”, comentó la doctora Enchautegui.

Por otro lado, la tasa de nacimientos en adolescentes ha disminuido significativamente del 2011 al 2021, de 52 a 13 por cada mil.

Además, 5 de cada 10 niños y niñas de 3-4 años no están matriculados en educación pre-escolar, un aumento de casi 10 puntos porcentuales en comparación con los datos del 2011.

“La etapa de la niñez temprana es crucial en el desarrollo integral de los niños y niñas. Los estudios confirman que las inversiones en esta etapa tienen un alto rendimiento para el éxito académico futuro y para el desarrollo socioemocional”, dijo Enchautegui.

A pesar de esto, Puerto Rico está en una de las mejores condiciones en comparación con las demás jurisdicciones. El mejor estado en este indicador es Connecticut, donde 45% no está en un programa pre-escolar, y el peor es West Virginia, donde 77% no está en educación pre-escolar. Asimismo, en el rango de 3 a 17 años no matriculados en las escuelas, Puerto Rico ocupa la mejor posición con un 8%.

“Para generar cambios sistémicos es necesario visibilizar las condiciones de las familias con menores en Puerto Rico y Kids Count es una de las principales herramientas a nivel nacional para crear conciencia y fomentar la toma de decisiones basada en datos”, resaltó Caridad Arroyo, gerente de datos y estadísticas del IDJ.

El lanzamiento del Índice se da en el contexto de la publicación del 2023 KIDS COUNT Data Book de Annie E. Casey Foundation, en el que se presentan datos nacionales y estatales de 16 indicadores en cuatro ámbitos -bienestar económico, educación, salud y factores familiares y comunitarios- y clasifica los estados según la situación general de los niños.