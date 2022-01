El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) implementará a partir del 15 de febrero un nuevo protocolo para reducir el número casos de muertes naturales -ocurridas en instituciones hospitalarias- que llegan hasta la dependencia para análisis, una situación que tiene en riesgo la acreditación de la división de patología de la agencia.

Solo el año pasado, el ICF recibió 1,163 muertes naturales para autopsia,100 casos más que los referidos en el 2020. “Pende de un hilo la acreditación de patología por estos referidos, casi es una avalancha de casos que estamos recibiendo”, sostuvo la directora del (ICF), María Conte.

La acreditación del programa de patología, por parte de la National Association of Medical Examiners (NAME) se encuentra bajo probatoria desde el 2013 debido, en gran parte, a ese referido inadecuado de casos. “Vemos una tendencia también, en los últimos dos o tres meses, a un aumento en la cantidad de referidos casi al doble, quizás debido indirectamente al repunte del COVID”, señaló.

Conte explicó que en los próximos días discutirán con los directivos y organizaciones que agrupan a los hospitales del país un cuestionario que deberán completar los médicos electrónicamente previo al referido de cualquier caso de muerte natural al ICF para la aprobación o el rechazo del personal de patología de la agencia.

“El agente funerario, según la facultad que la ley otorga a la agencia, no podrá levantar ese cadáver si el patólogo forense rechaza la jurisdicción”, sostuvo Conte. “Esto entendemos va a evitar la situación que hemos confrontado hasta este momento”, añadió.

Del caso ser rechazado por la agencia por no ser “médico legal”, según estipulado por la Ley 135-2020, sería responsabilidad del médico del hospital firmar el certificado de defunción, señaló Conte.

A pesar de que la Ley 135-2020, en su Artículo 11, le concede facultad al ICF “para negarse a atender y/o recibir los casos de cadáveres por muertes naturales no sospechosas que le sean remitidos por los hospitales”, Conte sostuvo que habían optado por no ejecutar dicha facultad para no causarle un “dolor agregado” a la familia de la persona fallecida.

“He optado por resolverle a la familia, quizás en perjuicio de lo que pudiera representar para la acreditación”, reconoció Conte.

Perder la acreditación, no solo limitaría el acceso de fondos de la agencia, sino que también podría poner en riesgo la credibilidad de la institución y del perito a la hora de testificar durante los procesos legales. “(La acreditación) es una garantía al público, al usuario del sistema de que todos los procesos que se están corriendo en esa institución son objetivos, son confiables desde el punto de vista científico”, detalló la funcionaria.

De acuerdo al estándar de acreditación, cada patólogo puede realizar al año un límite de 325 autopsias, aunque el número ideal es de 250. Actualmente, la agencia tiene diez patólogos y dos médicos forenses, incluyendo a Conte, que durante el 2021 realizaron en conjunto 2,334 autopsias. “Recibir esa cantidad de casos indebidamente referidos...pone en peligro la acreditación”, insistió.

Conte explicó que a los cadáveres que se reciben por muertes naturales no se le realizan autopsia. No obstante, sí se les realiza un examen externo basado en el expediente médico. En el caso de los patólogos que no tienen labores administrativas cada cinco exámenes externos practicados equivalen a una autopsia, según los estándares de acreditación.

Un próximo paso, anticipó, sería también tomar acción en el caso de aquellos fallecimientos por causas naturales ocurridos en el hogar. “Vamos a ir por etapas... Tenemos que llevar un proceso bien coordinado, cuestión de que no se nos quede un cadáver, por ejemplo, desatendido, sin que nadie asuma la responsabilidad de firmar un certificado de defunción”, señaló.

Como parte de los requisitos de la acreditación a la agencia también se le exige que produzca los reportes de autopsia en 90 días laborales. Conte dijo que “han logrado avances significativos”. Por ejemplo, el 94% de los casos que han recibido en el 2022 tienen causa y manera de muerte. “Eso comparado con otros años significa un progreso”, afirmó.

Este procedimiento sería en coordinación con los fiscales del Departamento de Justicia.