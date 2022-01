El Municipio de Florida suspendió hoy, martes, sus labores administrativas ante más de una veintena de casos positivos de COVID-19 que se identificaron entre los empleados y gerenciales durante un evento de pruebas de detección que se realizó ayer.

Así lo indicó el alcalde novoprogresista José Gerena Polanco, quien sostuvo que es una de las personas que arrojaron positivo al virus y presentan síntomas.

“Ayer, como medida previa a comenzar las labores, se les convocó a todo el mundo (en el municipio) a hacerse las pruebas, hubo muchos casos positivos, entre ellos este servidor, y empleados de mantenimiento. Por esa razón, tuve que posponer (las labores en el municipio) hasta el próximo martes (18 de enero)”, precisó el ejecutivo municipal vía telefónica con El Nuevo Día.

El alcalde sostuvo que la nómina de su administración es de 245 empleados, pero ayer tan solo se les realizó una prueba a 195 de ellos. De ese total de pruebas realizadas, 23 resultados arrojaron positivo al virus SARS-CoV-2.

Del total de la nómina del ayuntamiento, solo la Policía Municipal de Florida, los empleados de Manejo de Emergencias y Recreación y Deportes continuarán sus operaciones, por tratarse de labores que desempeñan, mayormente, en espacios al aire libre.

Gerena Polanco, quien afirmó que tiene la dosis de refuerzo de la vacuna, contó que comenzó a experimentar síntomas como cansancio, dolor de cabeza y congestión durante el Día de Reyes.

“El Día de Reyes me levanté con dolor de cabeza y síntomas, pero pensé que era un resfriado. El jueves y viernes sentí pesado el cuerpo y cuando ayer me hago la prueba me marcó rápido el positivo. Estoy en aislamiento sin ver a mi esposa y mis hijos”, explicó el alcalde.

El funcionario permanecerá en aislamiento hasta el 20 de enero, por lo que designó a la secretaria municipal, Ginnette Pérez, como la alcaldesa en funciones hasta que se reintegre a sus labores.

Al tiempo, Gerena Polanco apuntó que la suspensión de labores administrativas en su pueblo no trastocará los ejercicios de desinfección que se llevan a cabo alrededor del ayuntamiento.

“El Municipio sigue desinfectando las comunidades. No hemos cesado de tener un camión limpiando las áreas. El recogido de basura, que suspendí la semana pasada, reanudó y estamos al día”, aseveró.

El Municipio de Florida tiene con un centro de vacunación fijo en el sector La Fuente. Asimismo, el Florida Medical Plaza mantiene acceso a vacunación y pruebas. Los dos laboratorios que operan en el municipio, según el alcalde, también están brindando acceso a pruebas de COVID-19.

La epidemióloga de Florida, Kendra Carabello, reportó esta mañana sobre 700 casos positivos en el municipio. Según el último Censo, este pueblo tiene 11,692 habitantes.

Florida es el tercer ayuntamiento que suspende sus labores por un brote de casos positivos entre empleados municipales. Comerío y Hormigueros reanudarán sus labores la semana próxima.